Назван продукт, в котором витамина А в 7 раз больше, чем в моркови
Морковь долгое время считалась чемпионом по содержанию витамина А, но есть продукт, который ее с легкостью превосходит. Речь о говяжьей печени.
Почему надо включать говяжью печень в рацион - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Сколько витамина А содержится в печени?
В 100 граммах говяжьей печени содержится около 15 000 мкг витамина А, тогда как в моркови - всего 2 000 мкг. Это означает, что говяжья печень содержит в 7,5 раз больше витамина А, чем морковь.
Витамин А является жизненно важным для нашего организма. Он отвечает за:
Зрение
Витамин А необходим для поддержания здоровья глаз и предотвращения развития куриной слепоты.
Иммунитет
Витамин А укрепляет иммунную систему и помогает организму бороться с инфекциями.
Здоровье кожи и слизистых оболочек
Витамин А поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, которые являются первой линией защиты организма от вредных факторов.
Репродуктивная функция
Витамин А необходим для нормальной работы репродуктивной системы.
Говяжья печень также богата другими полезными веществами, такими как витамины группы В, железо и цинк.
Как употреблять говяжью печень?
Говяжью печень можно употреблять в разных видах: жареная, тушеная, в виде паштета или добавлять к другим блюдам. Важно помнить, что говяжья печень является достаточно калорийным продуктом, поэтому ее следует употреблять в умеренных количествах.
Кому особенно полезна говяжья печень?
Говяжья печень особенно полезна для людей, которые имеют проблемы со зрением, слабый иммунитет, заболевания кожи или проблемы с репродуктивной функцией. Также ее рекомендуется употреблять детям и подросткам в период активного роста, беременным женщинам и людям, которые восстанавливаются после болезни.
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В материале использованы источники - Healthline, Mayo Clinic, МОЗ.
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