Названо продукт, який часто викликає алергію у дітей на все життя

Молоко входить до найбільш поширених алергенів у світі. Такий продукт часто викликає алергію у маленьких дітей, що тривати все життя.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Діани Протоковило.
За словами лікаря, більшість дітей "переростають" алергію на молоко до 6 років, однак є невеликий відсоток пацієнтів, які мають цю алергію на все життя.
Більшість людей з алергією на коровʼяче молоко також мають алергію на козяче та молоко інших тварин, оскільки білки, що викликають алергічну реакцію, дуже схожі.
Алергія на молоко має різні механізми. Розрізняють імунологічну реакцію на молоко:
Залежно від того за яким механізмом розвивається алергія - прояви можуть бути різними.
Якщо йдеться про реакцію, опосередкованою імуноглобуліном Е, то виникають такі симптоми:
Зазвичай симптоми можуть виникати як правило після вживання молока в перші 2 години.
Реакції, не опосередковані IgE проявляються:
Ці симптоми виникають через кілька годин після вживання молока і часто батьки навіть не повʼязують їх з вживанням продукту.
Після досягнення 1 року, організм малюка уже сформований і готовий засвоювати такий продукт, як молоко. Але це у тому випадку, якщо дитина нормально переносить лактозу.
Краще поступово невеликими дозами вводити новий продукт у раціон, щоб адекватно оцінювати стан малюка.
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