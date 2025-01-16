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Названо продукт, який часто викликає алергію у дітей на все життя

Який продукт часто викликає алергію у дітей (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Молоко входить до найбільш поширених алергенів у світі. Такий продукт часто викликає алергію у маленьких дітей, що тривати все життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Діани Протоковило.

Чи можна "перерости" алергію

За словами лікаря, більшість дітей "переростають" алергію на молоко до 6 років, однак є невеликий відсоток пацієнтів, які мають цю алергію на все життя.

Більшість людей з алергією на коровʼяче молоко також мають алергію на козяче та молоко інших тварин, оскільки білки, що викликають алергічну реакцію, дуже схожі.

Алергія на молоко має різні механізми. Розрізняють імунологічну реакцію на молоко:

  • ﻿﻿опосередкована імуноглобуліном Е (IgE)
  • ﻿﻿не опосередкована IgE
  • ﻿﻿змішана

Залежно від того за яким механізмом розвивається алергія - прояви можуть бути різними.

Якщо йдеться про реакцію, опосередкованою імуноглобуліном Е, то виникають такі симптоми:

  • гостра кропив'янка (сверблячий висип)
  • ﻿﻿набряк губ, язика та повік
  • ﻿﻿свистяче дихання, кашель, ринорея, закладеність носа
  • ﻿﻿блювання, нудота, біль в животі, діарея
  • проявом анафілаксії

Зазвичай симптоми можуть виникати як правило після вживання молока в перші 2 години.

Реакції, не опосередковані IgE проявляються:

  • ﻿﻿прожилками крові в калі
  • ﻿﻿надмірною кількістю слизу в калі, діареєю
  • ﻿﻿затримкою росту
  • ﻿﻿нудота, блювання
  • ﻿﻿закреп (в дещо старшому віці)

Ці симптоми виникають через кілька годин після вживання молока і часто батьки навіть не повʼязують їх з вживанням продукту.

Коли дітям вперше можна давати молоко

Після досягнення 1 року, організм малюка уже сформований і готовий засвоювати такий продукт, як молоко. Але це у тому випадку, якщо дитина нормально переносить лактозу.

Краще поступово невеликими дозами вводити новий продукт у раціон, щоб адекватно оцінювати стан малюка.

 

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