RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Назван продукт, который часто вызывает аллергию у детей на всю жизнь

Какой продукт часто вызывает аллергию у детей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Молоко входит в число наиболее распространенных аллергенов в мире. Такой продукт часто вызывает аллергию у маленьких детей, что длиться всю жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дианы Протоковило.

Можно ли "перерасти" аллергию

По словам врача, большинство детей "перерастают" аллергию на молоко до 6 лет, однако есть небольшой процент пациентов, которые имеют эту аллергию на всю жизнь.

Большинство людей с аллергией на коровье молоко также имеют аллергию на козье и молоко других животных, поскольку белки, вызывающие аллергическую реакцию, очень похожи.

Аллергия на молоко имеет разные механизмы. Различают иммунологическую реакцию на молоко:

  • опосредованная иммуноглобулином Е (IgE)
  • не опосредованная IgE
  • смешанная

В зависимости от того по какому механизму развивается аллергия - проявления могут быть разными.

Если речь идет о реакции, опосредованной иммуноглобулином Е, то возникают следующие симптомы:

  • острая крапивница (зудящая сыпь)
  • отек губ, языка и век
  • свистящее дыхание, кашель, ринорея, заложенность носа
  • рвота, тошнота, боль в животе, диарея
  • проявлением анафилаксии

Обычно симптомы могут возникать как правило после употребления молока в первые 2 часа.

Реакции, не опосредованные IgE проявляются:

  • прожилками крови в кале
  • чрезмерным количеством слизи в кале, диареей
  • задержкой роста
  • тошнота, рвота
  • запор (в несколько старшем возрасте)

Эти симптомы возникают через несколько часов после употребления молока и часто родители даже не связывают их с употреблением продукта.

Когда детям впервые можно давать молоко

По достижении 1 года, организм малыша уже сформирован и готов усваивать такой продукт, как молоко. Но это в том случае, если ребенок нормально переносит лактозу.

Лучше постепенно небольшими дозами вводить новый продукт в рацион, чтобы адекватно оценивать состояние малыша.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровье