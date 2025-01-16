Назван продукт, который часто вызывает аллергию у детей на всю жизнь

Молоко входит в число наиболее распространенных аллергенов в мире. Такой продукт часто вызывает аллергию у маленьких детей, что длиться всю жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дианы Протоковило.
По словам врача, большинство детей "перерастают" аллергию на молоко до 6 лет, однако есть небольшой процент пациентов, которые имеют эту аллергию на всю жизнь.
Большинство людей с аллергией на коровье молоко также имеют аллергию на козье и молоко других животных, поскольку белки, вызывающие аллергическую реакцию, очень похожи.
Аллергия на молоко имеет разные механизмы. Различают иммунологическую реакцию на молоко:
В зависимости от того по какому механизму развивается аллергия - проявления могут быть разными.
Если речь идет о реакции, опосредованной иммуноглобулином Е, то возникают следующие симптомы:
Обычно симптомы могут возникать как правило после употребления молока в первые 2 часа.
Реакции, не опосредованные IgE проявляются:
Эти симптомы возникают через несколько часов после употребления молока и часто родители даже не связывают их с употреблением продукта.
По достижении 1 года, организм малыша уже сформирован и готов усваивать такой продукт, как молоко. Но это в том случае, если ребенок нормально переносит лактозу.
Лучше постепенно небольшими дозами вводить новый продукт в рацион, чтобы адекватно оценивать состояние малыша.
Ранее мы сообщали, как отличить натуральный творог от подделки прямо в супермаркете.
Также мы писали, какой кефир лучше никогда не покупать и кому он строго противопоказан.