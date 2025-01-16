Назван продукт, который часто вызывает аллергию у детей на всю жизнь

Можно ли "перерасти" аллергию

По словам врача, большинство детей "перерастают" аллергию на молоко до 6 лет, однако есть небольшой процент пациентов, которые имеют эту аллергию на всю жизнь.

Большинство людей с аллергией на коровье молоко также имеют аллергию на козье и молоко других животных, поскольку белки, вызывающие аллергическую реакцию, очень похожи.

Аллергия на молоко имеет разные механизмы. Различают иммунологическую реакцию на молоко:

опосредованная иммуноглобулином Е (IgE)

не опосредованная IgE

смешанная

В зависимости от того по какому механизму развивается аллергия - проявления могут быть разными.

Если речь идет о реакции, опосредованной иммуноглобулином Е, то возникают следующие симптомы:

острая крапивница (зудящая сыпь)

отек губ, языка и век

свистящее дыхание, кашель, ринорея, заложенность носа

рвота, тошнота, боль в животе, диарея

проявлением анафилаксии

Обычно симптомы могут возникать как правило после употребления молока в первые 2 часа.

Реакции, не опосредованные IgE проявляются:

прожилками крови в кале

чрезмерным количеством слизи в кале, диареей

задержкой роста

тошнота, рвота

запор (в несколько старшем возрасте)

Эти симптомы возникают через несколько часов после употребления молока и часто родители даже не связывают их с употреблением продукта.

Когда детям впервые можно давать молоко

По достижении 1 года, организм малыша уже сформирован и готов усваивать такой продукт, как молоко. Но это в том случае, если ребенок нормально переносит лактозу.

Лучше постепенно небольшими дозами вводить новый продукт в рацион, чтобы адекватно оценивать состояние малыша.