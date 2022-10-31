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Названо поширену помилку, яка суттєво збільшує рахунок за опалення взимку

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Понеділок 31 жовтня 2022 13:45
Названо поширену помилку, яка суттєво збільшує рахунок за опалення взимку Як правильно провітрювати будинок взимку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Періодично провітрювати будинок потрібно навіть восени та взимку. Це допоможе покращити здоров'я та запобігти розмноженню бактерій. Однак, багато хто неправильно провітрює будинок і тим самим збільшує рахунок за комунальні послуги.

Про це пише SantePlus.

Чому потрібно провітрювати будинок взимку

Регулярне провітрювання квартири дозволяє "переробити" повітря в будинку. Завдяки цьому ми забезпечуємо не тільки хороший кровообіг, але й захист від зимових недуг.

Нестача свіжого повітря негативно впливає на людину, а саме погіршується якість сну, знижується концентрація уваги, виникають головні болі та нудота.

Провітрювання квартири також означає, що бактеріям і вірусам складніше розвиватися у повітрі. В опалювальному приміщенні взимку дуже легко розмножитися бактеріям або вірусам. Тому можна легко захворіти.

Провітрювання квартири запобіжить, в тому числі розмноженню цвілі й грибка.

Волога є скрізь і виникає вона від звичайних повсякденних дій, таких як приготування їжі, гарячий душ і ванна, сушіння одягу. Однак боротися з нею можна просто регулярним провітрюванням квартири.

Як провітрити квартиру

Провітрювання квартири повинно бути нетривалим. Поширена помилка - залишати вікна відкритими на довгі години з одночасно включеними опаленням.

Правильно спочатку за кілька хвилин до провітрювання вимкнути опалення. Далі відкрити вікна повністю на кілька хвилин. Це буде набагато ефективніше. Найкраще провітрювати кілька приміщень одночасно, відкриваючи двері для подачі повітря.

Раніше ми повідомляли, як правильно підготувати квартиру до зими.

Також ми писали, які речі потрібно запасти на зиму, щоб бути готовим до усього.

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