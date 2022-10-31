Названа распространенная ошибка, которая существенно увеличивает счет за отопление зимой

Периодически проветривать дом нужно даже осенью и зимой. Это поможет улучшить здоровье и предотвратить размножение бактерий. Однако многие неправильно проветривают дом и тем самым увеличивают счет за коммунальные услуги.

Почему нужно проветривать дом зимой

Регулярное проветривание квартиры позволяет "переработать" воздух в доме. Благодаря этому мы обеспечиваем не только хорошее кровообращение, но и защиту от зимних недугов.

Недостаток свежего воздуха оказывает негативное влияние на человека, а именно ухудшается качество сна, снижается концентрация внимания, возникают головные боли и тошнота.

Проветривание квартиры также означает, что бактериям и вирусам труднее развиваться в воздухе. В отапливаемом помещении зимой очень легко размножиться бактериям или вирусам. Потому можно легко заболеть.

Проветривание квартиры предотвратит, в том числе размножение плесени и грибка.

Влага есть везде и возникает она от обычных повседневных действий, таких как приготовление пищи, горячий душ и ванна, сушка одежды. Однако бороться с ней можно просто регулярным проветриванием квартиры.

Как проветрить квартиру

Проветривание квартиры должно быть непродолжительным. Распространенная ошибка - оставлять окна открытыми на долгие часы с одновременно включенным отоплением.

Правильно сначала за несколько минут до проветривания отключить отопление. Далее открыть окна полностью на несколько минут. Это будет гораздо эффективнее. Лучше всего проветривать несколько помещений одновременно, открывая дверь для подачи воздуха.