Названо поширені помилки, які допускають майже усі під час зберігання цибулі

Неправильні умови зберігання цибулі скоротять її термін придатності. Овоч починає проростати або гнити. Так відбувається тому, що усі ігнорують важливі рекомендації щодо процесу зберігання.
Що варто знати, щоб не зіпсувати врожай цибулі - читайте в матеріалі нижче.
До основних помилок, через які цибуля починає гнити, відносять:
Варто згадати, що основною умовою гарного зберігання цибулі є її ретельне сушіння. Багато хто припускається помилки в той момент, коли сушать овоч просто на ділянці.
Це краще проводити в приміщенні з відповідною температурою.
Не можна видаляти шари лушпиння, оскільки вони, навпаки, допомагають зберегти цибулю від передчасного псування.
Важлива умова для того, щоб зберегти цибулю в гарному стані, полягає у створенні потрібних умов. При цьому температура має триматися в районі 22 градусів за рівня вологості в 70%.
Зокрема, зберігати цибулю можна в:
Не кладіть цибулю поруч з овочами, які виділяють багато вологи: картопля, селера та буряк. Якщо у вас багато цибулі, раз на два місяці перебирайте її, щоб упевнитися, що не з’явилася гнила.
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