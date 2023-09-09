Названо поширені помилки, які допускають майже усі під час зберігання цибулі

Основні помилки

До основних помилок, через які цибуля починає гнити, відносять:

викопування недозрілих або перестиглих плодів

недотримання показників температури і вологості під час збору

збирання цибулі при сирій погоді

різке коливання температури при перенесенні цибулин з городу в будинок

низька обрізка бадилля. Оптимальний варіант - 4 см

ранній зріз пір’я

коротке і не якісне просушування плодів

зберігання врожаю цибулі разом з іншими овочами або коренеплодами

Як правильно зберігати цибулю

Варто згадати, що основною умовою гарного зберігання цибулі є її ретельне сушіння. Багато хто припускається помилки в той момент, коли сушать овоч просто на ділянці.

Це краще проводити в приміщенні з відповідною температурою.

Не можна видаляти шари лушпиння, оскільки вони, навпаки, допомагають зберегти цибулю від передчасного псування.

Важлива умова для того, щоб зберегти цибулю в гарному стані, полягає у створенні потрібних умов. При цьому температура має триматися в районі 22 градусів за рівня вологості в 70%.

Зокрема, зберігати цибулю можна в:

дерев’яних або пластикових ящиках з отворами на стінках для циркуляції повітря

картонних коробках з отворами на 5 кг

сітках для овочів з капрону на 3-5 кг

плетених кошиках

полотняних мішечках

Не кладіть цибулю поруч з овочами, які виділяють багато вологи: картопля, селера та буряк. Якщо у вас багато цибулі, раз на два місяці перебирайте її, щоб упевнитися, що не з’явилася гнила.