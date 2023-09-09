Названы распространенные ошибки, которые допускают почти все при хранении лука

Неправильные условия хранения лука сократят его срок годности. Овощ начинает прорастать или гнить. Так происходит потому, что все игнорируют важные рекомендации относительно процесса хранения.
Что стоит знать, чтобы не испортить урожай лука - читайте в материале ниже.
К основным ошибкам, из-за которых лук начинает гнить, относят:
Следует упомянуть, что основным условием хорошего хранения лука является его тщательная сушка. Многие допускают ошибку в тот момент, когда сушат овощ прямо на участке.
Это лучше делать в помещении с соответствующей температурой.
Нельзя удалять слои шелухи, поскольку они, наоборот, помогают сохранить лук от преждевременной порчи.
Важное условие для того, чтобы сохранить лук в хорошем состоянии, заключается в создании нужных условий. При этом температура должна держаться в районе 22 градуса при уровне влажности в 70%.
В частности, хранить лук можно в:
Не кладите лук рядом с овощами, которые выделяют много влаги: картофель, сельдерей и свеклу. Если у вас много лука, раз в два месяца перебирайте его, чтобы убедиться, что не появился гнилой.
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