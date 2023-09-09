Названы распространенные ошибки, которые допускают почти все при хранении лука

Основные ошибки

К основным ошибкам, из-за которых лук начинает гнить, относят:

выкапывание недозрелых или перезрелых плодов

несоблюдение показателей температуры и влажности при сборе

сбор лука при сырой погоде

резкое колебание температуры при переносе луковиц из огорода в дом

низкая обрезка ботвы. Оптимальный вариант - 4 см

ранний срез перьев

короткое и не качественное просушивание плодов

хранение урожая лука вместе с другими овощами или корнеплодами

Как правильно хранить лук

Следует упомянуть, что основным условием хорошего хранения лука является его тщательная сушка. Многие допускают ошибку в тот момент, когда сушат овощ прямо на участке.

Это лучше делать в помещении с соответствующей температурой.

Нельзя удалять слои шелухи, поскольку они, наоборот, помогают сохранить лук от преждевременной порчи.

Важное условие для того, чтобы сохранить лук в хорошем состоянии, заключается в создании нужных условий. При этом температура должна держаться в районе 22 градуса при уровне влажности в 70%.

В частности, хранить лук можно в:

деревянных или пластиковых ящиках с отверстиями на стенках для циркуляции воздуха

картонных коробках с отверстиями на 5 кг

сетках для овощей из капрона на 3-5 кг

плетеных корзинах

полотняных мешочках

Не кладите лук рядом с овощами, которые выделяют много влаги: картофель, сельдерей и свеклу. Если у вас много лука, раз в два месяца перебирайте его, чтобы убедиться, что не появился гнилой.