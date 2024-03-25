Названо популярний напій, який допомагає захиститися від раку

Дослідницька група під керівництвом професора Еллен Кампман з Університету Вагенінгена та досліджень у Нідерландах вивчила взаємозв'язок між вживанням кави та всіма рецидивами раку, а також зі смертністю від усіх причин у людей з колоректальним раком.

Попередні дослідження показали, що кава пригнічує зростання товстої кишки. У новому дослідженні використали дані 1719 осіб з колоректальним раком, щоб вивчити, як саме кава може впливати на прогрес раку товстої кишки.

Вживання кави та інші характеристики способу життя були зібрані за допомогою спеціальних анкет на момент встановлення діагнозу. А дані про рецидиви та смертність від усіх причин були взяті з Голландського онкологічного реєстру та бази даних особистих записів.

За більш як 6 років спостережень відбулося 257 рецидивів, а також 309 смертей. Подальший аналіз показав, що вживання більш ніж 4 чашок кави на день було пов'язане зі зниженням ризику рецидиву раку товстої кишки на 32% порівняно з вживанням 2 чашок кави на день.

На загальну смертність також вплинуло вживання кави. Однак цей ефект був нелінійним і оптимальне вживання склало від 3 до 5 чашок на день. За більш високого вжитку загальна смертність знову збільшилася.

Загалом результати показують, що щоденне вживання кави може бути пов'язане з низьким ризиком рецидиву колоректального раку та низьким ризиком ранньої смерті.