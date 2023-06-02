Назван популярный фуфломицин, которым мы пользовались всю жизнь

Валидол - это популярное лекарственное средство среди пожилых людей и не только, не имеющих доказанной эффективности. К тому же им пользуются исключительно на территории бывшего Советского Союза.

Всю правду о препарате, который покупали украинцы годами, рассказала врач-кардиолог Анна Калиневич в своем Instagram.

Почему валидол - это фуфломицин?

Валидол знаком препарат нам с детства, поскольку он есть в аптечке каждой бабушки. Однако по словам врача, валидол - это не кардиологический препарат и никакой доказательной базы у него нет. ВООЗ его не рекомендует.

Основа этой "волшебной таблетки" - ментол, который попадая в рот, расширяет и раздражает находящиеся под языком рецепторы путем выработки эндорфина.

Препарат может ненадолго успокоить, но не помогает улучшить работу сосудов и артерий. К тому же имеет кратковременный эффект - всего 5 минут.

Многие пациенты путают валидол с нитроглицерином, полагая, что это одно и тоже. Валидол может ослаблять боль, но не лечить.

Какие могут быть последствия приема валидола

Врач отмечает, что это лекарственное средство маскирует патологию, то есть таким образом можно и инфаркт пропустить и выявить его гораздо позже, получил тем самым тяжелые осложнения.

Когда есть проблемы с сердцем, валидол ни в коем случае принимать нельзя.

Признаки, которые могут свидетельствовать, о том, что скоро у вас может быть сердечный приступ:

Врачи к таким относят:

боль в груди, давление или сжатие, или ощущение сжимания, или боли в центре грудной клетки,

боль или дискомфорт распространяется на плечо, руку, спину, шею, челюсть, зубы или иногда верхнюю часть живота,

тошнота, расстройство пищеварения, изжога или боль в животе,

одышка,

головокружение, обморок,

потливость

Медики рекомендуют не откладывать визит к врачу, если вы имеете какой-то из вышеперечисленных признаков.