Можно распознать за несколько дней: названы неочевидные признаки сердечного приступа

Врачи рассказали, как за несколько дней за тревожными и часто неочевидными признаками распознать приближение сердечного приступа у мужчин и у женщин.

По данным медицинских исследований, причины боли в груди могут варьироваться от незначительных проблем, таких как изжога или эмоциональный стресс, до серьезных неотложных медицинских случаев, таких как сердечный приступ или сгусток крови в легких (тромбоэмболия легочной артерии).

"Сердечный приступ обычно вызывает боль в груди более 15 минут. Боль может быть слабой или сильной. Некоторые сердечные приступы поражают внезапно,но многие люди имеют тревожные признаки за несколько часов или дней вперед", - говорят врачи.

Ниже перечислены признаки, которые могут свидетельствовать о том, что скоро у вас может быть сердечный приступ:

боль в груди, давление или сжатие, или ощущение сжимания, или боли в центре грудной клетки,

боль или дискомфорт распространяется на плечо, руку, спину, шею, челюсть, зубы или иногда верхнюю часть живота,

тошнота, расстройство пищеварения, изжога или боль в животе,

одышка,

головокружение, обморок,

потливость.

Медики рекомендуют не откладывать визит к врачу, если вы имеете какой-то из вышеперечисленных признаков.

У женщин сердечный приступ проявляется иначе

У женщин боль в груди не всегда является сильным или даже самым заметным симптомом.

Женщины обычно имеют более нечеткие симптомы, такие как тошнота или боль в спине или челюсти, которые могут быть более интенсивными, чем боль в груди.