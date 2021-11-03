Можно распознать за несколько дней: названы неочевидные признаки сердечного приступа
Врачи рассказали, как за несколько дней за тревожными и часто неочевидными признаками распознать приближение сердечного приступа у мужчин и у женщин.
Об этом сообщают врачи клиники Майо.
По данным медицинских исследований, причины боли в груди могут варьироваться от незначительных проблем, таких как изжога или эмоциональный стресс, до серьезных неотложных медицинских случаев, таких как сердечный приступ или сгусток крови в легких (тромбоэмболия легочной артерии).
"Сердечный приступ обычно вызывает боль в груди более 15 минут. Боль может быть слабой или сильной. Некоторые сердечные приступы поражают внезапно,но многие люди имеют тревожные признаки за несколько часов или дней вперед", - говорят врачи.
Ниже перечислены признаки, которые могут свидетельствовать о том, что скоро у вас может быть сердечный приступ:
- боль в груди, давление или сжатие, или ощущение сжимания, или боли в центре грудной клетки,
- боль или дискомфорт распространяется на плечо, руку, спину, шею, челюсть, зубы или иногда верхнюю часть живота,
- тошнота, расстройство пищеварения, изжога или боль в животе,
- одышка,
- головокружение, обморок,
- потливость.
Медики рекомендуют не откладывать визит к врачу, если вы имеете какой-то из вышеперечисленных признаков.
У женщин сердечный приступ проявляется иначе
У женщин боль в груди не всегда является сильным или даже самым заметным симптомом.
Женщины обычно имеют более нечеткие симптомы, такие как тошнота или боль в спине или челюсти, которые могут быть более интенсивными, чем боль в груди.
Ранее мы рассказали о признаке сердечного приступа у женщин, который появляется за месяц.