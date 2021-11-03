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Можно распознать за несколько дней: названы неочевидные признаки сердечного приступа

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Среда 03 ноября 2021 10:32
Можно распознать за несколько дней: названы неочевидные признаки сердечного приступа Фото: сердечный приступ можно распознать по этим признакам (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, как за несколько дней за тревожными и часто неочевидными признаками распознать приближение сердечного приступа у мужчин и у женщин.

Об этом сообщают врачи клиники Майо.

По данным медицинских исследований, причины боли в груди могут варьироваться от незначительных проблем, таких как изжога или эмоциональный стресс, до серьезных неотложных медицинских случаев, таких как сердечный приступ или сгусток крови в легких (тромбоэмболия легочной артерии).

"Сердечный приступ обычно вызывает боль в груди более 15 минут. Боль может быть слабой или сильной. Некоторые сердечные приступы поражают внезапно,но многие люди имеют тревожные признаки за несколько часов или дней вперед", - говорят врачи.

Ниже перечислены признаки, которые могут свидетельствовать о том, что скоро у вас может быть сердечный приступ:

  • боль в груди, давление или сжатие, или ощущение сжимания, или боли в центре грудной клетки,
  • боль или дискомфорт распространяется на плечо, руку, спину, шею, челюсть, зубы или иногда верхнюю часть живота,
  • тошнота, расстройство пищеварения, изжога или боль в животе,
  • одышка,
  • головокружение, обморок,
  • потливость.

Медики рекомендуют не откладывать визит к врачу, если вы имеете какой-то из вышеперечисленных признаков.

У женщин сердечный приступ проявляется иначе

У женщин боль в груди не всегда является сильным или даже самым заметным симптомом.

Женщины обычно имеют более нечеткие симптомы, такие как тошнота или боль в спине или челюсти, которые могут быть более интенсивными, чем боль в груди.

Ранее мы рассказали о признаке сердечного приступа у женщин, который появляется за месяц.

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