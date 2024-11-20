Названо популярний чай, який спалює жир та допоможе гарно спати взимку

Який популярний чай допоможе худнути та краще спати

Матча - один із найпопулярніших чаїв, але він також може стати найкращим компаньйоном для оздоровлення взимку. Виготовлений із подрібненого листя рослини Camellia sinensis, матча - це різновид зеленого чаю, який давно відомий своєю користю для здоров’я.

Традиційно його подають на японських чайних церемоніях, а останнім часом він став відомим напоєм і в Україні.

Цей продукт містить багато потужних антиоксидантів, є багато причин, чому ви можете зробити матчу своїм улюбленим зимовим напоєм.

"Матча - це дрібно подрібнений порошок, виготовлений із спеціально вирощеного листя зеленого чаю. На відміну від традиційних чаїв, матча передбачає вживання всього листа, що дозволяє поглинати концентровану кількість антиоксидантів, вітамінів", - розповіла експертка Евіта Упеніеце.

Корисні властивості чаю матча

Багатий антиоксидантами

Матча містить потужні антиоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами та зменшують стрес. Вони особливо важливі взимку, щоб захистити від холодної погоди та підтримати загальний стан здоров’я протягом сезону.

Прискорює метаболізм

Суміш кофеїну та EGCG у Matcha сприяє прискоренню метаболізму та спалюванню жиру, що робить його ідеальним союзником для того, щоб залишатися активним у холодні місяці, особливо, коли ми схильні до зимового спаду.

Покращує настрій

Матча містить високий рівень L-теаніну, який забезпечує спокій, стійку енергію та ясність розуму без нервозності.

Це чудовий спосіб залишатися зосередженим і продуктивним протягом коротших і темних зимових днів.

Сприяє здоров'ю шкіри

Антиоксиданти в напої допомагають захистити вашу шкіру від зимових пошкоджень, зменшуючи сухість, подразнення та почервоніння, спричинені холодною погодою. Вони також роблять вашу шкіру сяючою та молодою, незважаючи на суворі сезонні умови.

Зменшує запалення

Зима може посилити проблеми зі шкірою та біль у суглобах, але протизапальні властивості матчі можуть допомогти заспокоїти почервоніння, прищі та подразнення шкіри, підтримуючи загальний стан здоров’я в холодні місяці.

Покращення сну

Хоча матча містить кофеїн, вміст L-теаніну допомагає збалансувати та пом’якшити стимулюючу дію кофеїну, сприяючи розслабленню та покращенню якості сну. Це ідеальний вибір після обіду, щоб уникнути безсонних зимових ночей.

Підвищує імунну функцію

Зима - сезон застуди та грипу, але багатий антиоксидантний вміст матчі зміцнює вашу імунну систему, допомагаючи боротися з сезонними вірусами та залишатися здоровими.