Назван популярный чай, который сжигает жир и поможет хорошо спать зимой

Эксперт рассказала о преимуществах для здоровья, связанных с любимым и популярным напитком, который называют "лучшим спутником здоровья зимой". Также этот популярный чай поможет похудеть и уладить проблемы со сном.
О каком чае идет речь, ведает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.
Матча - один из самых популярных чаев, но он также может стать лучшим компаньоном для оздоровления зимой. Изготовлен из измельченных листьев растения Camellia sinensis, матча - это разновидность зеленого чая, который давно известен своей пользой для здоровья.
Традиционно его подают на японских чайных церемониях, в последнее время он стал известным напитком и в Украине.
Этот продукт содержит много мощных антиоксидантов, есть много причин, почему вы можете сделать матч своим любимым зимним напитком.
"Матча - это мелко измельченный порошок, изготовленный из специально выращенных листьев зеленого чая. В отличие от традиционных чаев, матч предусматривает употребление всего листа, позволяющего поглощать концентрированное количество антиоксидантов, витаминов", - рассказала эксперт Эвита Упениэце.
Богат антиоксидантами
Матча содержит мощные антиоксиданты, помогающие бороться со свободными радикалами и уменьшающие стресс. Они особенно важны зимой, чтобы защитить от холодной погоды и поддержать общее состояние здоровья в течение сезона.
Ускоряет метаболизм
Смесь кофеина и EGCG в Matcha способствует ускорению метаболизма и сжиганию жира, что делает его идеальным союзником для того, чтобы оставаться активным в холодные месяцы, особенно когда мы подвержены зимнему спаду.
Улучшает настроение
Матча содержит высокий уровень L-теанина, который обеспечивает покой, стойкую энергию и ясность разума без нервозности.
Это отличный способ оставаться сосредоточенным и продуктивным в течение более коротких и темных зимних дней.
Способствует здоровью кожи
Антиоксиданты в напитке помогают защитить вашу кожу от зимних повреждений, уменьшая сухость, раздражение и красноту, вызванные холодной погодой. Они также делают вашу кожу сияющей и молодой, несмотря на суровые сезонные условия.
Уменьшает воспаление
Зима может усугубить проблемы с кожей и боль в суставах, но противовоспалительные свойства матча могут помочь успокоить покраснение, прыщи и раздражение кожи, поддерживая общее состояние здоровья в холодные месяцы.
Улучшение сна
Хотя матч содержит кофеин, содержание L-теанина помогает сбалансировать и смягчить стимулирующее действие кофеина, способствуя расслаблению и улучшению качества сна. Это идеальный выбор после обеда во избежание бессонных зимних ночей.
Повышает иммунную функцию
Зима - сезон простуды и гриппа, но богатое антиоксидантное содержимое матча укрепляет вашу иммунную систему, помогая бороться с сезонными вирусами и оставаться здоровыми.
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