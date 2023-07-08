Названо популярні напої, які категорично не варто давати дітям: ви вживаєте їх щодня

Чи варто давати дітям чай, каву і чи можна пити дітям какао? Такі питання часто турбують батьків і не дарма. Адже харчування дітей важлива справа, у ранньому віці формуються харчові звички, що в майбутньому матиме вплив на здоров'я дитини.

Про те, які напої категорично не варто давати дітям, розповіла дитячий нутриціолог Тетяна Кондратенко у своєму Instagram.

Напої, що містять кофеїн

За словами нутриціолога, безпечної дози кофеїну для дітей не встановлено. Також вживання подібних напоїв дітьми може призвести до порушення сну, головних болей та дратівливості.

Уникайте таких напоїв, що містять кофеїн:

кава

чай (чорний і зелений)

какао

кола та енергетики

Що не так з чаєм

Крім кофеїну, чай також містить таніни - сполука, що перешкоджає корисному засвоєнню речовин. До того ж немає достатньо доказів, що чаї є безпечними для дітей.

Що стосується трав'яних чаїв, то малюка може виникнути алергічна реакція. Це більш ймовірно, особливо коли напій має багато різних компонентів. Також дитячий організм більш вразливий до впливу різних речовин та чай може бути зробленим із не дуже якісної, неперевіреної сировини.

Що відомо про какао

По-перше, як вище згадували какао містить кофеїн. По-друге, доданий цукор до такого напою дуже нашкодить організму дитини. Гарною альтернативою до какао є кероб - порошок із перемелених плодів ріжкового дерева.

Які ж напої вживати дитині

Завжди потрібно надавати перевагу воді, також варто якомога довше дитину не знайомити з різними напоями. Окрім потенційної небезпеки для здоров'я, малюк сформує свої смакові уподобання, що зменшать споживання води на користь інших напоїв.