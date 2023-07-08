Названы популярные напитки, которые категорически не стоит давать детям: вы употребляете их каждый день

Следует ли давать детям чай, кофе или можно ли пить детям какао? Такие вопросы часто беспокоят родителей и не зря. Ведь питание детей важно дело, в раннем возрасте формируются пищевые привычки, что в будущем повлияет на здоровье ребенка.

О том, какие напитки категорически не стоит давать детям, рассказала детский нутрициолог Татьяна Кондратенко в своем Instagram.

Напитки, содержащие кофеин

По словам нутрициолога, безопасная доза кофеина для детей не установлена. Также употребление подобных напитков детьми может привести к нарушению сна, головным болям и раздражительности.

Избегайте таких напитков, содержащих кофеин:

кофе

чай (черный и зеленый)

какао

кола и энергетики

Что не так с чаем

Кроме кофеина, чай также содержит танины - соединение, препятствующее полезному усвоению веществ. К тому же нет достаточно доказательств, что чаи безопасны для детей.

Что касается травяных чаев, то малыша может возникнуть аллергическая реакция. Это более вероятно, особенно когда напиток имеет много разных компонентов. Также детский организм более уязвим к воздействию различных веществ и чай может быть сделан из не очень качественного, непроверенного сырья.

Что известно о какао

Во-первых, как выше упоминалось какао содержит кофеин. Во-вторых, добавленный сахар к такому напитку очень навредит организму ребенка. Хорошей альтернативой какао является кероб.

Какие же напитки употреблять ребенку

Всегда нужно отдавать предпочтение воде, также стоит как можно дольше ребенка не знакомить с разными напитками. Кроме потенциальной опасности для здоровья, малыш сформирует свои вкусовые предпочтения, которые снизят потребление воды в пользу других напитков.