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Ця поширена помилка в басейні шкодить вашій шкірі та волоссю

Фото: Яку помилку при відвідуванні басейну роблять люди (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Хімічні речовини, що використовуються в басейнах, можуть пошкоджувати нашу шкіру та волосся.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Surrey Live.

Яку помилку роблять всі у басейні

Дерматолог Дженніфер Лукас повідомила, що вплив басейну має руйнівну силу на нашу шкіру.

Щоб захистити шкіру та волосся, важливо змочити їх чистою водою перед тим, як зайти в басейн. Таким чином, шкіра та волосся поглинуть вологу, а не хімікати з води басейну. Для захисту волосся можна використовувати шапочку для плавання або нанести маску для волосся чи незмивний кондиціонер.

Також важливо змити воду басейну в душі після виходу з води, використовуючи ніжне мило для шкіри та живильний кондиціонер для волосся, а потім зволожити шкіру, нанісши зволожуючий крем.

Людям з екземою радиться нанести пом'якшувальний крем перед входом у басейн і уникати плавання, якщо їхня екзема сильно загострилася або інфікована.

При плаванні на відкритому повітрі важливо використовувати сонцезахисний крем, бажано такий, що містить діоксид титану або оксид цинку.

Поради для відвідувачів басейну

  • Приймайте душ до та після відвідин басейну.
  • Не купайтеся, якщо у вас діарея.
  • Не використовуйте басейн в якості туалету.
  • Використовуйте плавальні підгузки для дітей.
  • Робіть перерви в купанні кожну годину.
  • Не ковтайте воду з басейну.
  • Перевірте воду за допомогою портативної тест-смужки.
  • Якщо ви не впевнені у чистоті води в басейні, використовуйте тест-смужку для визначення якості води. Якщо рівень хлору в басейні знижений, ви ризикуєте заразитися, плаваючи в басейні.
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