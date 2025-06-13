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Эта распространенная ошибка в бассейне вредит вашей коже и волосам

Фото: Какую ошибку при посещении бассейна делают люди (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Химические вещества, используемые в бассейнах, могут повреждать нашу кожу и волосы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Surrey Live.

Какую ошибку делают все в бассейне

Дерматолог Дженнифер Лукас сообщила, что влияние бассейна имеет разрушительную силу на нашу кожу.

Чтобы защитить кожу и волосы, важно смочить их чистой водой перед тем, как зайти в бассейн. Таким образом, кожа и волосы поглотят влагу, а не химикаты из воды бассейна. Для защиты волос можно использовать шапочку для плавания или нанести маску для волос или несмываемый кондиционер.

Также важно смыть воду бассейна в душе после выхода из воды, используя нежное мыло для кожи и питательный кондиционер для волос, а затем увлажнить кожу, нанеся увлажняющий крем.

Людям с экземой рекомендуется нанести смягчающий крем перед входом в бассейн и избегать плавания, если их экзема сильно обострилась или инфицирована.

При плавании на открытом воздухе важно использовать солнцезащитный крем, желательно содержащий диоксид титана или оксид цинка.

Советы для посетителей бассейна

  • Принимайте душ до и после посещения бассейна.
  • Не купайтесь, если у вас диарея.
  • Не используйте бассейн в качестве туалета.
  • Используйте плавательные подгузники для детей.
  • Делайте перерывы в купании каждый час.
  • Не глотайте воду из бассейна.
  • Проверьте воду с помощью портативной тест-полоски.
  • Если вы не уверены в чистоте воды в бассейне, используйте тест-полоску для определения качества воды. Если уровень хлора в бассейне понижен, вы рискуете заразиться, плавая в бассейне.

 

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