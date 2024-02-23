Названо помилки, яких батьки повинні уникати, щоб не розбалувати дитину

Часто можна чути від батьків, що їхня дитина виросла примхлива і буквально "сідає на голову". Винні у цьому деякі помилки батьків, яких вони допускали під час виховання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Вибачатися від імені дітей

Психотерапевт Метт Лундквіст розповів, коли діти стають старшими, вони повинні нести відповідальність за свою поведінку, навіть якщо у них поганий день.

Лундквіст рекомендує батькам не виправдовуватися за те, що діти недоброзичливі, і не вибачатися від їхнього імені.

Недотримання кордонів або обмежень

Ні для кого не секрет, що батьки іноді піддаються вимогам своїх дітей. Зламати плани та дозволити більше часу "сидіти в телефоні" може здатися набагато легшим, ніж впоратися з істерикою, яка може виникнути, якщо ви відмовите.

"Легше піддатися поганій поведінці, щоб отримати реакцію, яка задовольняє потреби батьків в даний момент. Однак негативні наслідки для дитини можуть тривати і залишаються на все життя", - зазначив експерт.

В результаті батьки можуть просто втратити контроль над дитиною.

Поговоріть з дитиною, що вона повинна дотримуватись межі.

Захищати дитину, коли вона винна

Якщо дитина погано поводиться в школі, то важливо не втручатись, щоб уберегти її від наслідків.

Це сигналізує дитині про те, що вона особлива і може не дотримуватись правил у школі. Тим самим це підриває авторитет вчителів чи інших дорослих, які піклуються про вашу дитину.

Надто швидка заміна речей

Якщо дитина загубила улюблену річ, то батьківський інстинкт зазвичай намагається замінити її якомога швидше.

Але це не завжди дає можливість дітям зрозуміти цінність речі.

Діти також повинні знати, що вони не завжди можуть розраховувати на негайне задоволення і інколи потрібно зачекати.

Не допомагає батькам, близьким

Так виникає, тому що свого часу мама з татом не вважали за потрібне просити допомоги прибрати іграшки, книжки, а доросла дитина настільки звикає до такого тотального обслуговування, що вважає: так було, так є і так буде завжди.

Психологи радять переосмислити, ставлення до того, як поводить себе дитина в даний момент і яким чином намагається привернути до себе увагу. Якщо не реагувати та не приділяти дитині увагу, навіть коли вона себе веде добре, то надалі дитина зрозуміє, що гарною поведінкою вашої уваги не домогтися.