Батьки розповіли про неприємні вчинки людей, які їх найбільше дратують

Часто люди, у яких ще немає дітей, можуть вказувати батькам, як виховувати їхніх малюків. Така поведінка дуже не подобається батькам, адже тільки вони знають, як краще буде їхнім дітям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Коли порівнюють дітей з домашніми тваринами

На зустрічах з друзями люди можуть порівнювати дітей з домашніми тваринами. А саме заявляють, що домашнім тваринам потрібно такий же догляд, як і діти.

Такі речі дуже дратують людей, у яких вже є діти, вони з цим категорично не погоджуються.

"Я обожнюю свою собаку і кота зараз, але ні те, ні інше не зрівняється з вихованням мого сина", - розповіла Наомі.

Коли кажуть: "якби в мене були діти, я б ніколи..."

Можна почути, коли люди вказують батькам на те, що їхні діти проводять багато часу граючи в ігри на телефоні.

Зокрема, можна почути таку фразу: "Коли у мене будуть діти, я ніколи не дозволю їм грати на телефоні, адже це шкідливо".

"Кожен є ідеальним батьком, поки він насправді не стане ним", - розповіла американка Дженніфер.

Коли запитують, чому мама не годує грудьми дитину

Інколи батьки приймають рішення не годувати дитину груддю з певних причин.

Фраза, яка дратує батьків: "Чому ти не годуєш грудьми, адже це корисніше".

Ніхто не знає, чому насправді мама не годує дитину грудьми і можливо для неї це болю тема. Адже інколи жінки приймають таке рішення через проблеми зі здоров'ям.

"Ви не знаєте, що в тій пляшечці. Це не їхня справа", додала Ніколь Д.

Ображаються, коли ви не приділяєте їм уваги

Батьки не можуть довго розмовляти чи гуляти. Тоді друзі можуть на них ображатись, адже вони вже не проводять разом час, як раніше.

Зовсім недоречні коментарі на кшталт: "Відколи ви стали батьками, то завжди запізнюєтесь".

Коли змінюють плани в останню хвилину

Батькам для того, щоб зустрітись з друзями, потрібно знайти людину, яка в цей момент буде з їхнім малюком. Зокрема, вони заздалегідь шукають няню та платять їх гроші.

Однак, знайомі в останній момент можуть скасувати зустріч.

"Я не просто збираю себе, мені потрібно знайти няню", - розповіла Сара П.

Радять, як виховувати дітей

Батьки скаржаться, що друзи можуть говорити їм, як виховувати дітей. Хоча самі вони ще не були батьками і не знають, як це.

Їх дратує така поведінка, адже виховання дітей - це велика праця.