Названо помилки, які допускають жінки при догляді за шкірою навколо очей: це роблять усі

Важливо пам'ятати, що шкіра навколо очей тонша і ніжніша, ніж на інших частинах тіла. Зокрема, надмірна емоційність також може спричинити передчасне старіння.

Помилки під час догляду за шкірою навколо очей

Не зволоження

Зволоження шкіри - це один із тих недооцінених кроків, які часто відходять на другий план. Уявіть, що наша шкіра - це виноград і коли вона втрачає воду, то починає зменшуватися, і можуть з'явитися зморшки. Однак, як тільки ви додасте води, вона розгладитися і потенційно зменшить появу ліній і зморшок.

Те ж саме стосується і шкіри навколо очей. Там немає сальних залоз (природного зволожувача нашої шкіри), тому вони можуть бути більш схильні до сухості.

Обов'язково потрібно використовувати зволожувальний крем для шкіри навколо очей.

Жінки неправильно змивають макіяж

Зазвичай жінки наносять на серветку засіб для зняття макіяжу і сильно труть очі та зону навколо них, щоб швидко змити. Однак, так робити не можна.

Правильно буде нанести улюблений засіб для зняття макіяжу на ватний диск. Далі обережно притиснути подушечку до ока та повільно потягнути ватку до кутика ока.

Засіб для захисту від сонця

Особливо влітку вплив сонця може відігравати важливу роль у процесі старіння шкіри та може спричинити потемніння під очима.

Сонцезахисний крем широкого спектра дії є важливою частиною будь-якого догляду за шкірою. Його слід застосовувати щодня.

Недосипання

Фахівці кажуть, що спати потрібно принаймні 6 годин щоночі. Якщо людина буде мало спати, то шкіра навколо очей ставатиме темнішою, пухлішою та матиме нездоровий вигляд.