Названы ошибки, которые допускают женщины при уходе за кожей вокруг глаз: это делают все

Важно помнить, что кожа вокруг глаз более тонкая и нежная, чем на других частях тела. В частности, чрезмерная эмоциональность также может повлечь за собой преждевременное старение.

Ошибки при уходе за кожей вокруг глаз

Не увлажнение

Увлажнение кожи - это один из тех недооцененных шагов, которые часто отходят на второй план. Представьте, что наша кожа - это виноград и когда она теряет воду, то начинает уменьшаться, и могут появиться морщинки. Однако, как только вы добавите воды, она разгладится и потенциально снизит появление линий и морщин.

То же касается и кожи вокруг глаз. Там нет сальных желез (естественного увлажнителя нашей кожи), поэтому они могут быть более подвержены сухости.

Обязательно нужно использовать увлажняющий крем для кожи вокруг глаз.

Женщины неправильно смывают макияж

Обычно женщины наносят на салфетку средство для снятия макияжа и сильно трут глаза и зону вокруг них, чтобы быстро смыть. Однако так делать нельзя.

Правильным будет нанести любимое средство для снятия макияжа на ватный диск. Затем осторожно прижать подушечку к глазу и медленно потянуть ватку к углу глаза.

Средство для защиты от солнца

Особенно летом влияние солнца может играть важную роль в процессе старения кожи и может вызвать потемнение под глазами.

Солнцезащитный крем широкого спектра действия является важной частью любого ухода за кожей. Его следует применять каждый день.

Недосыпание

Специалисты говорят, что спать нужно как минимум 6 часов каждую ночь. Если человек будет мало спать, то кожа вокруг глаз станет темнее, пухлее и будет выглядеть нездорово.