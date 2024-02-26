Названо помилки, через які ваш багаж може загубитись в аеропорту

Не видаляєте старі наклейки

Під час кожної поїздки на зареєстрований багаж прикріплюється нова наклейка. Але якщо ви не будете уважні, то це може призвести до плутанини в роботі диспетчерів.

Екіпажі літаків покладаються на актуальні бирки та наклейки, щоб переконатися в тому, що кожен багаж відправляється потрібним рейсом.

Однак, якщо на валізі є кілька старих наклейок, то зростає ймовірність того, що співробітники відсканують неправильний штрих-код.

Тому ваш багаж може помилково поїхати іншим рейсом.

Ваша валіза схожа на всі інші

Валізи можуть загубитись не тільки через неправильне поводження з ними. Експерти зазначають, що іноді їх може помилково взяти інша людина.

Валіза, яка виглядає як багато інших (наприклад, звичайна чорна), має більше ризику бути помилково взятою кимось іншим. Зробіть так, щоб ваш багаж виділявся.

Наклейте кілька персональних наклейок або купіть більш барвисту валізу, щоб знизити ймовірність того, що її візьме хтось інший.

Ви не підготувалися до втрати багажу

Правильно зазначена інформація на зовнішній стороні валізи - це перший крок, який необхідно зробити для того, щоб повернути її у разі втрати. Однак, на думку експертів, є й інші запобіжні заходи, яких слід вжити, щоб збільшити шанси на повернення.

Покладіть листок з вашими контактами всередину сумки на додаток до тієї, що прикріплена зовні. Таким чином, співробітники авіакомпанії зможуть повернути вам валізу, якщо зовнішня бирка відірветься.

Що не можна класти у валізу під час перельоту

З метою забезпечення безпеки польотів, наступні предмети заборонені до перевезення в ручній поклажі та багажі:

вибухові речовини та зброя

займисті гази

займисті рідини

займисті тверді речовини

окислювачі і органічні пероксиди

токсичні, отруйні речовини

радіоактивні матеріали

кислотні, корозійні

намагнічені матеріали

Предмети заборонені до перевезення в ручній поклажі з метою забезпечення безпеки польотів: