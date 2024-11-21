UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Названо овоч, який потрібно їсти всім щодня

Фото: Який овоч треба їсти щодня
Автор: Людмила Жукова

Експерт назвав овоч, який забезпечує більшість вітамінів і мікроелементів, необхідних вам щодня, і це не те, чого ви могли б очікувати.

Про який корисний овоч йде мова, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok нутриціолога Блейка Лівінгуда.

Який овоч треба їсти всім щодня без виключення

Лікар Блейк Лівінгуд, вважає, шо огірок дуже корисний для вашого організму, якщо споживати його регулярно.

У відео, опублікованому в TikTok, медик сказав, що огірки містять більшість вітамінів, мінералів і мікроелементів, які вам потрібні щодня.

Він також звернув увагу на поширену помилкову думку про те, що огірки - це овочі, описавши їх як "ботанічно фрукти", хоча їх вважають овочами.

Він пояснив, що хоча енергетичні напої, такі як Red Bull і Monster, містять вітаміни групи В та електроліти для підвищення продуктивності, ніщо не може зрівнятися з природними інгредієнтами.

Крім вітамінів B1, B2 і B3, огірки сприяють багатьом іншим процесам в організмі і є джерелом кальцію, магнію та фосфору, яких більшості людей не вистачає.

Також з огірка ми отримуємо додаткову кількість клітковини, яка допоможе схуднути та зробить нас ситішими.

@drlivingood

Here is nature's solution to low energy without the energy drinks!

original sound - Livingood Daily

 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
овочЗдорове харчуванняЗдоров'я