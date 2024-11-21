Назван овощ, которые нужно есть всем каждый день

Эксперт назвал овощ, обеспечивающий большинство витаминов и микроэлементов, необходимых вам каждый день, и это не то, чего вы могли бы ожидать.
О каком полезным овоще идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok нутрициолога Блейка Ливингуда.
Врач Блейк Ливингуд считает, что огурец очень полезен для вашего организма, если потреблять его регулярно.
На видео, опубликованном в TikTok, медик сказал, что огурцы содержат большинство витаминов, минералов и микроэлементов, которые вам нужны каждый день.
Он также обратил внимание на распространенное заблуждение о том, что огурцы - это овощи, описав их как "ботанически фрукты", хотя их считают овощами.
Он объяснил, что хотя энергетические напитки, такие как Red Bull и Monster, содержат витамины группы В и электролиты для повышения производительности, ничто не может сравниться с природными ингредиентами.
Кроме витаминов B1, B2 и B3, огурцы способствуют многим другим процессам в организме и являются источником кальция, магния и фосфора, которых большинству не хватает.
Также из огурца мы получаем дополнительное количество клетчатки, которое поможет похудеть и сделает нас сытнее.
@drlivingood
Here is nature's solution to low energy without the energy drinks!original sound - Livingood Daily
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