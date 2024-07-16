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Названо овоч, який ніколи не треба зберігати поруч з картоплею

Фото: Який овоч не можна зберігати з картоплею (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Картопля - найпопулярніший в українців овоч, з якого роблять безліч страв та який смакує сам по собі. Але є один продукт, який зіпсує овоч при зберіганні, тож класти його поряд разом з картоплею не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Marta Stewart.

Який овоч не можна класти разом з картоплею

Насправді не варто зберігати картоплю поруч із цибулею.
Також цибулю слід тримати подалі від яблук.

"Зберігання цибулі та картоплі разом пришвидшить процес дозрівання картоплі, що призведе до того, що бульба проросте та пустить коріння", - каже експерт.

Де зберігати картоплю?

Незважаючи на попередню пораду ніколи не зберігати картоплю в холодильнику, Агентство з харчових стандартів США виявило, що шухляда для хрустких овочів насправді є чудовим місцем для зберігання вашої картоплі.

Насправді дані свідчать про те, що овочі, які зберігаються в холодильнику, можуть зберігатися  там свіжими довше, ніж ті, що зберігаються в шафі.

Тим часом експерти сходяться у думці, що, наприклад, цибулю не варто зберігати в холодильнику, її місце - в темному та сухому приміщенні.

Чим корисна картопля

Картопля є важливим джерелом вуглеводів, включаючи складні вуглеводи, які забезпечують енергію організму. Вона також містить вітаміни (зокрема вітамін С) та мінерали, такі як калій, які є важливими для здоров'я. Картопля є доступною та відносно дешевою культурою для вирощування, що робить її особливо важливою для людей з низьким рівнем доходу та країн з обмеженими ресурсами.

 

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