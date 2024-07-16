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Назван овощ, который никогда не нужно хранить рядом с картофелем

Фото: Какой овощ нельзя хранить с картофелем (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Картофель - самый популярный у украинцев овощ, из которого делают множество блюд и он вкусен сам по себе. Но есть один продукт, который испортит овощ при хранении, так что класть его рядом вместе с картофелем нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Marta Stewart.

Какой овощ нельзя класть вместе с картофелем

На самом деле не следует хранить картофель рядом с луком.
Также лук следует держать подальше от яблок.

"Хранение лука и картофеля вместе ускорит процесс созревания картофеля, что приведет к тому, что клубень прорастет и пустит корни", - говорит эксперт.

Где хранить картошку?

Несмотря на предыдущий совет никогда не хранить картофель в холодильнике, Агентство по пищевым стандартам США обнаружило, что ящик для хрустящих овощей на самом деле является отличным местом для хранения вашего картофеля.

На самом деле данные свидетельствуют о том, что хранящиеся в холодильнике овощи могут храниться там свежими дольше, чем хранящиеся в шкафу.

Тем временем эксперты сходятся во мнении, что, например, лук не следует хранить в холодильнике, его место - в темном и сухом помещении.

Чем полезен картофель

Картофель является важным источником углеводов, включая сложные углеводы, обеспечивающие энергию организма. Она также содержит витамины (в том числе витамин С) и минералы, такие как калий, которые важны для здоровья. Картофель является доступной и относительно дешевой культурой для выращивания, что делает ее особенно важной для людей с низким уровнем дохода и стран с ограниченными ресурсами.

 

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Картошка