Сік з цього овоча зробить диво з вашим організмом: вгамує високий тиск

Високий кров'яний тиск є основним фактором ризику багатьох небезпечних проблем зі здоров'ям, включаючи хвороби серця. Харчування дуже важливе для подолання цієї проблеми.

Який сік треба пити для здоров'я серця, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що треба знати про серце та високий тиск

Якщо не лікувати, це може мати серйозні наслідки: високий кров’яний тиск може бути пов’язаний із такими невідкладними медичними ситуаціями, як інсульти та інфаркти.

Як і багато інших станів, високий кров’яний тиск - також відомий як гіпертонія - може бути спричинений багатьма факторами способу життя, хоча він також може бути генетичним і пов’язаним з вашим віком.

Споживання солі є однією з основних причин високого кров’яного тиску. На щастя, ваше харчування також може допомогти знизити артеріальний тиск, показали дослідження.

Який сік треба вживати

Вчені з Лондонського університету королеви Мері виявили, що щоденне вживання бурякового соку значно впливає на артеріальний тиск. Зокрема, вони виявили, що 250 мл склянки бурякового соку призвело до середнього зниження артеріального тиску приблизно на 8/4 мм рт.

У контексті дослідження, яке було опубліковано в журналі Hypertension, це означало, що багато учасників дослідження побачили, що рівень артеріального тиску повернувся до безпечного діапазону.

Сік з буряка нормалізує тиск (Скриншот)

Це особливо важливо, оскільки вважається, що кожне підвищення артеріального тиску на 2 мм рт.ст. збільшує ймовірність смерті від серцевих захворювань на 7% і інсульту на 10%.

Дослідники стверджують, що переваги буряка для зниження артеріального тиску пов’язані з високим рівнем харчових нітратів, які містяться в рослині. Інші продукти, багаті нітратами, включають шпинат, ревінь, селеру, салат і крес-салат.

Захворювання серця та кровоносних судин, які можуть спричинити інфаркти та інсульти, залишаються основною причиною смерті в усьому світі.

Це дослідження довело, що щоденна доза неорганічних нітратів може бути такою ж ефективною, як медичне втручання для зниження артеріального тиску, і найкраще те, що ми можемо отримати їх із буряка та інших листових зелених овочів.