Названо одно из самых небезопасных новых авто: получило ноль звезд в краш-тестах

Австралийская программа оценки новых автомобилей (ANCAP) провела краш-тесты коммерческого автомобиля Mitsubishi Express, который известный в Европе как Renault Trafic, и поставила ему ноль звезд.

Данный фургон признали небезопасным. В нем полностью отсутствует активная безопасность.

"Он не имеет основных функций безопасности, которые потребители ожидают от недавно выпущенной модели", - заявили эксперты.

ANCAP подчеркивает, что автономные системы экстренного торможения и поддержки полосы движения отсутсвуют, в результате чего показатель Safety Assist составил 7,0%.

Также в этом авто считается низким уровень защиты взрослых пассажиров и уязвимых участников дорожного движения.

В краш-тестах с фронтальным смещением, фронтальным смещением во всю ширину и наклонной стойкой водитель Mitsubishi Express может получить серьезные травмы груди.

Также были отмечены потенциальные точки сильного контакта с коленом. Еще один тревожный результат - значительная деформация боковой двери при испытаниях на боковой удар и столб, что может привести к частичному выбросу.

ANCAP также подчеркивает высокий риск травмы шеи во время теста на хлыстовую травму из-за плохой конструкции подголовников. Кстати, в Express нет боковой подушки безопасности для защиты груди со стороны пассажира, фронтальной подушки безопасности для центрального пассажира и центральной подушки безопасности для защиты от бокового столкновения.

Эксперты назвали одно из самых небезопасных авто (видео: YouTube)