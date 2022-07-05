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Названо несколько способов, которые помогут "продлить жизнь" срезанным цветам

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Вторник 05 июля 2022 18:01
Названо несколько способов, которые помогут "продлить жизнь" срезанным цветам Как ухаживать за срезанными цветами (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Всем знакома ситуация, когда роскошный букет за один день завянет. Поэтому многие часто задумываются над тем, как продлить жизнь розам, стоящим в вазе, лишь бы подольше любоваться любимыми цветами.

В частности, если букет просто положить в воду и не менять жидкость, то цветы быстро завянут. Как ухаживать за срезанными цветами - читайте ниже.

Существуют копеечные средства, которые помогут продлить жизнь любимым цветам в вазе.

Отметим, что дополнительная подкормка значительно увеличит продолжительность жизни срезанных растений. Среди действенных добавок выделяют:

  • Сахарный песок (1 ст. л. на литр);
  • Столовый уксус (2 ч. л. на литр);
  • Нашатырный спирт (2 капли на литр);
  • Водка (1 ст. л. на литр);
  • Активированный уголь (3 таблетки на литр);
  • Аспирин (1 таблетка на литр).

Названо несколько способов, которые помогут &quot;продлить жизнь&quot; срезанным цветамКак ухаживать за срезанными цветами (freepik)

Также есть более сложные способы, которые гарантированно продлят жизнь срезанным розам. После того как розы проведут 3 часа в прохладной воде, срезают их колючки. Снизу стебли сдирают кожицу и слегка обжигают срез на пламени. Такая шоковая терапия пробуждает скрытые "запасы сил" розы еще на несколько дней.

К тому же у срезанного цветка два врага: гниение и обезвоживание. Чтобы остановить или хотя бы замедлить процесс гниения, существует несколько способов. И самый первый из них - чистая ваза. Емкость, в которую человек собираетесь поставить цветы, не должна содержать налета от предыдущих букетов. Ее следует тщательно вымыть, можно с моющим средством, и начисто прополоскать.

Кроме того, чтобы предотвратить гниение, с цветов стоит срезать нижние листья, а с роз еще и обрезать шипы. Стебель должен быть "лысым" на всю часть, что погружена в воду. И даже выше. Ведь через каждый листик цветок теряет влагу, а значит, быстрее засыхает.

Нельзя забывать, что воду стоит менять ежедневно. Желательно брать воду не сразу из-под крана, а отстоянную, чтобы из нее уже вышел хлор. Воды не должно быть слишком много. Фрезии погружают на 5 см, розы, тюльпаны, ирисы - на 10 см, нарциссы - 15 см.

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