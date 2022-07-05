Названо кілька способів, які допоможуть "продовжити життя" зрізаним квітам

Усім знайома ситуація, коли розкішний букет за один день в'яне. Тому багато хто часто замислюється над тим, як продовжити життя трояндам, що стоять у вазі, аби довше милуватися улюбленими квітами.

Зокрема, якщо букет просто покласти у воду і не міняти рідину, то квіти швидко зів’януть. Як доглядати за зрізаними квітами - читайте нижче .

Існують копійчані засоби, які допоможуть продовжити життя улюбленим квітам у вазі.

Зазначимо, що додаткове підживлення значно збільшить тривалість життя зрізаних рослин. Серед дієвих добавок виділяють:

Цукровий пісок (1 ст. л. на літр);

Столовий оцет (2 ч. л. на літр);

Нашатирний спирт (2 краплі на літр);

Горілка (1 ст. л. на літр);

Активоване вугілля (3 таблетки на літр);

Аспірин (1 таблетка на літр).

Як доглядати за зрізаними квітами (freepik)

Також є більш складні способи, які гарантовано продовжать життя зрізаним трояндам. Після того як троянди проведуть 3 години в прохолодній воді, зрізають їхні колючки. Знизу стебла здирають шкірку і злегка обпалюють зріз на полум’ї. Така шокова терапія пробуджує приховані "запаси сил" троянди ще на кілька днів.

До того ж у зрізаної квітки два вороги: гниття і зневоднення. Щоб зупинити чи бодай уповільнити процес гниття, існує кілька способів. І найперший із них - чиста ваза. Ємність, у яку людина збираєтесь поставити квіти, не повинна містити нальоту від попередніх букетів. Її слід ретельно вимити, можна із миючим засобом, і начисто прополоскати.

Окрім того, щоб запобігти гниттю, з квітів варто зрізати нижнє листя, а з троянд ще й обрізати шипи. Стебло має бути “лисим” на всю частину, що занурена у воду. І навіть вище. Адже через кожен листочок квітка втрачає вологу, а значить, швидше засихає.

Не можна забувати, що воду варто міняти щодня. Бажано брати воду не відразу з-під крана, а відстояну, щоби з неї уже вийшов хлор. Води не повинно бути забагато. Фрезії занурюють на 5 см, троянди, тюльпани, іриси - на 10 см, нарциси - 15 см.