Названо небезпечні овочі, які краще не їсти взимку

Всі ми знаємо, що овочі та зелень дуже корисні для організму людини. І ці продукти обов’язково мають бути в раціоні.
Але не всі в курсі, що деякі овочі не можна їсти цілий рік! Особливо це стосується зимового періоду.
Від вживання яких овочів варто відмовитися цієї зими, щоб не нашкодити здоров'ю, - читайте в матеріалі Styler.
Спаржа
Хоча цей овоч продається у наших супермаркетах цілий рік, але свіжу спаржу дієтологи та лікарі радять споживати саме навесні.
Окрім того, що тоді в ній міститься більше корисних вітамінів, так ще й готувати весняну спаржу набагато простіше. Кулінари стверджують: зимова спаржа не така смачна і більш тверда.
Помідори
Так, ми усі знаємо, що помідор - це ягода. Але все одно багато хто в побуті вважає томати саме овочами.
Хай там що, та зимою свіжі помідори краще не їсти. Краще почекайте до літа - тоді вони будуть не лише більш корисними, а й набагато смачнішими!
Фасована зелень
Зараз полиці українських супермаркетів заставлені зеленню в пакетиках. І виглядає вона досить апетитно.
Але експерти кажуть, що попередньо вимита та нарізана зелень (до слова, як і усі інші овочі та фрукти) - це, звісно, зручно, але сам процес, який подовжує термін зберігання продукції, часто призводить до зниження вмісту вітаміну С.
Очищені та вимиті овочі у вакуумних пакетах містять майже на 50% менше цього важливого вітаміну!
Зелень взимку позбавлена майже всіх вітамінів (фото: Freepik)
Перець чилі
Гострий перець взимку робить чудеса із закладеністю носа, додавання гострого перцю може бути класною профілактикою застуди… Але для вашого шлунку гострий перець зимою може стати справжнім кілером.
У холодну пору дієтологи радять вживати щось більш легкозасвоюване. Перець чилі краще замінити на чорний перець або - що ще краще - на імбир.
Свіжий горох
Солодкий і ніжний горошок - швидкоплинні весняні ласощі. Якщо ви надумаєте купити його взимку - краще не робіть цього. Бо він виявиться більш крохмалистими, але аж ніяк не солодким і смачненьким.
До речі, приблизно те ж західні дієтологи говорять і про свіжу кукурудзу.
Одним словом, експерти радять віддавати перевагу сезонним овочам і фруктам, або тим, які зберігають свої властивості протягом дуже тривалого часу.
До таких "зелених" належать зокрема:
Також можна ласувати цвітною капустою, картоплею, бататом, топінамбуром, зимовими кабачками, ну і не забувайте про цибулю та часник.
Найкраще взимку їсти різні види української капусти (фото: Freepik)
Раніше ми розповідали, чи корисно їсти овочі з теплиці взимку.
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