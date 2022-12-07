Названы опасные овощи, которые лучше не есть зимой

Какие овощи не нужно есть зимой

Спаржа

Хотя этот овощ продается в наших супермаркетах круглый год, но свежую спаржу диетологи и врачи советуют употреблять именно весной.

Кроме того, тогда в ней содержится больше полезных витаминов, так еще и готовить весеннюю спаржу гораздо проще. Кулинары утверждают: зимняя спаржа не так вкусна и более жесткая.

Помидоры

Да, мы все знаем, что помидор - это ягода. Но все равно многие в быту считают томаты именно овощами.

Как бы там ни было, зимой свежие помидоры лучше не есть. Лучше подождите до лета - тогда они будут не только более полезными, но и намного вкуснее!

Фасованная зелень

Сейчас полки украинских супермаркетов заставлены зеленью в пакетиках. И смотрится она довольно аппетитно.

Но эксперты говорят, что предварительно вымытая и нарезанная зелень (к слову, как и все другие овощи и фрукты) - это, конечно, удобно, но сам процесс, продлевающий срок хранения продукции, часто приводит к снижению содержания витамина С.

Очищенные и вымытые овощи в вакуумных пакетах содержат почти на 50% меньше этого витамина!

Зелень зимой лишена почти всех витаминов (фото: Freepik)

Перец чили

Острый перец зимой совершает чудеса с заложенностью носа, добавление острого перца может быть классной профилактикой простуды… Но для вашего желудка острый перец зимой может стать настоящим киллером.

В холодное время диетологи советуют употреблять нечто более легкоусвояемое. Перец чили лучше заменить на черный перец или - что еще лучше - на имбирь.

Свежий горох

Сладкий и нежный горошек - быстротечное весеннее лакомство. Если вы вздумаете купить его зимой - лучше не делайте этого. Ибо он окажется более крахмалистым, но отнюдь не сладким и вкусненьким.

Кстати, примерно то же западные диетологи говорят и о свежей кукурузе.

Вывод

Одним словом, эксперты советуют отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам или тем, которые сохраняют свои свойства в течение очень длительного времени.

К таким "зеленым" относятся в частности:

листовая капуста Кале

брюссельская капуста

морковь

мангольд (листовая свекла)

пастернак

брюква (в Украине ее еще называют кочерга)

красноголовая капуста

петрушка

Также можно лакомиться цветной капустой, картофелем, бататом, топинамбуром, зимними кабачками, да и не забывайте про лук и чеснок.

Лучше всего зимой есть разные виды украинской капусты (фото: Freepik)