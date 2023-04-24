Названо найшкідливішу рибу, від якої варто назавжди відмовитися

Найшкідливіші види риби

На першому місці в "чорному списку" риб стоїть макрель! Ця велика хижа риба накопичує в собі найнебезпечнішу для людини ртуть, що у великій кількості міститься в морській воді, забрудненій промисловими викидами. Краще відмовитись від неї назавжди, щоб не ризикувати здоров'ям.

Великоокий тунець знаходиться на другому місці через його шкоду, хоча багато хто вважає цю рибу своєю улюбленою. Тунець - хижа морська риба, яка харчується дрібнішими морськими мешканцями. Через це в його тканинах може накопичуватись ртуть. Цей метал здатний викликати проблеми з пам'яттю та концентрацією, провокувати розвиток депресії та тривожних розладів.

Від цих видів риб лікарі рекомендують відмовитись назовсім.

Також експерти рекомендують скоротити вживання до одного разу на тиждень форелі, дорадо, сібаса та коропа.

А такі види риб як річкова форель, лосось, морський окунь, оселедець, креветки, краби, устриці та анчоуси можна їсти, не побоюючись за здоров'я, кілька разів на тиждень.

Хто чутливий до ртуті

Найбільш чутливими до впливу ртуті є вагітні жінки, а також маленькі діти, оскільки ртуть може несприятливо впливати на мозок і нервову систему дитини навіть під час внутрішньоутробного розвитку. Зазначимо, що неврологічні захворювання, спровоковані отруєнням ртуттю, здатні виявлятися за роки.