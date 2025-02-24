Названо найшкідливішу кашу для вашої талії

Чому манка не дуже корисна?

Річ у тому, що манна каша складається з подрібненого насіння пшениці. І хоча вона має у складі вітаміни групи В, Е та РР, залізо, калій та інші мікроелементи, користі від неї майже немає.

Зауважимо, що у ній майже немає клітковини, харчових волокон та складних вуглеводів, які необхідні для правильного травлення та відчуття ситості. Зате вона багата на глютен та фітинову кислоту. Глютен може викликати алергію та непереносимість, а фітинова кислота перешкоджає засвоєнню кальцію, заліза та інших мінералів.

Через це манна каша швидко перетравлюється та викликає різкий стрибок рівня цукру в крові. Це призводить до відчуття голоду вже за годину-дві, що сприяє переїданню та набору зайвої ваги. Особливо шкідлива манка для людей з діабетом та інсулінорезистентністю. Ця крупа дуже калорійна, не слід про це забувати.

Ось чому від манної каші краще відмовитися або вживати її дуже рідко та в невеликих кількостях.

Манна каша має високий глікемічний індекс, що означає, що вона швидко підвищує рівень цукру в крові. Це може призвести до інсулінового сплеску, який сприяє накопиченню жиру та розвитку інсулінорезистентності.

Як вживати манну кашу без шкоди?

Відмовтеся від манної каші або вживайте її дуже рідко та в невеликих кількостях. Замініть манну кашу на більш корисні каші: гречану, вівсяну, перлову, булгур, кіноа. Зверніть увагу на вміст глютену в продуктах. У разі наявності будь-яких питань або проблем зі здоров'ям, слід звернутися до лікаря або дієтолога.