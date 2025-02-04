Ця каша - просто скарбниця здоров'я та "королева" круп. Її мають їсти всі!

Здавна каші вважалися основою здорового харчування. І це не дивно, адже вони є чудовим джерелом енергії, вітамінів та мінералів. Але серед безлічі круп є одна, яка вирізняється своїми унікальними властивостями та користю для організму.

Яку "королеву" каш потрібно включати в раціон всім - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Гречана каша – чемпіон за вмістом корисних речовин

Гречка – це не просто смачна каша, це справжній суперфуд, який має безліч корисних властивостей. Вона багата на:

Білок : гречка містить багато рослинного білка, який легко засвоюється організмом та необхідний для побудови клітин.

: гречка містить багато рослинного білка, який легко засвоюється організмом та необхідний для побудови клітин. Залізо : гречка є чудовим джерелом заліза, яке необхідне для профілактики анемії та забезпечення нормального рівня гемоглобіну в крові.

: гречка є чудовим джерелом заліза, яке необхідне для профілактики анемії та забезпечення нормального рівня гемоглобіну в крові. Магній : цей мінерал важливий для здоров'я серця, нервової системи та м'язів.

: цей мінерал важливий для здоров'я серця, нервової системи та м'язів. Калій : калій сприяє нормалізації кров'яного тиску та виведенню зайвої рідини з організму.

: калій сприяє нормалізації кров'яного тиску та виведенню зайвої рідини з організму. Клітковина : гречка містить багато клітковини, яка покращує травлення, сприяє очищенню організму від токсинів та шлаків, а також допомагає знизити рівень холестерину в крові.

: гречка містить багато клітковини, яка покращує травлення, сприяє очищенню організму від токсинів та шлаків, а також допомагає знизити рівень холестерину в крові. Вітаміни групи В: ці вітаміни необхідні для нормальної роботи нервової системи, обміну речовин та підтримки здоров'я шкіри та волосся.

Кому особливо корисна гречана каша?

Гречка корисна для людей будь-якого віку та стану здоров'я. Особливо рекомендується вживати її:

Вагітним жінкам : гречка містить багато фолієвої кислоти, яка необхідна для нормального розвитку плоду.

: гречка містить багато фолієвої кислоти, яка необхідна для нормального розвитку плоду. Дітям : гречка сприяє росту та розвитку дитячого організму.

: гречка сприяє росту та розвитку дитячого організму. Людям з діабетом : гречка має низький глікемічний індекс, тому вона не викликає різкого підвищення рівня цукру в крові.

: гречка має низький глікемічний індекс, тому вона не викликає різкого підвищення рівня цукру в крові. Людям із захворюваннями серцево-судинної системи : гречка допомагає знизити рівень холестерину та нормалізувати кров'яний тиск.

: гречка допомагає знизити рівень холестерину та нормалізувати кров'яний тиск. Людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту: гречка покращує травлення та сприяє очищенню організму.

Як правильно готувати гречану кашу?

Щоб гречка зберегла всі свої корисні властивості, її потрібно правильно приготувати. Ось кілька порад:

Обирайте якісну крупу

Віддавайте перевагу гречці з цілих зерен, вона містить більше поживних речовин.

Промийте крупу

Перед приготуванням гречку потрібно добре промити під проточною водою.

Варіть на повільному вогні

Гречку краще варити на повільному вогні під кришкою, щоб вона добре пропарилася та зберегла свої корисні властивості.

Не додавайте багато солі

Сіль може зменшити користь гречки, тому краще додавати її зовсім трохи або не додавати зовсім.