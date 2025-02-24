Названа самая вредная каша для вашей талии

Почему манка не очень полезна?

Дело в том, что манная каша состоит из измельченных семян пшеницы. И хотя она имеет в составе витамины группы В, Е и РР, железо, калий и другие микроэлементы, пользы от нее почти нет.

Заметим, что в ней почти нет клетчатки, пищевых волокон и сложных углеводов, которые необходимы для правильного пищеварения и ощущения сытости. Зато она богата глютеном и фитиновой кислотой. Глютен может вызвать аллергию и непереносимость, а фитиновая кислота препятствует усвоению кальция, железа и других минералов.

Из-за этого манная каша быстро переваривается и вызывает резкий скачок уровня сахара в крови. Это приводит к чувству голода уже через час-два, что способствует перееданию и набору лишнего веса. Особенно вредна манка для людей с диабетом и инсулинорезистентностью. Эта крупа очень калорийная, не следует об этом забывать.

Вот почему от манной каши лучше отказаться или употреблять ее очень редко и в небольших количествах.

Манная каша имеет высокий гликемический индекс, что означает, что она быстро повышает уровень сахара в крови. Это может привести к инсулиновому всплеску, который способствует накоплению жира и развитию инсулинорезистентности.

Как употреблять манную кашу без вреда?

Откажитесь от манной каши или употребляйте ее очень редко и в небольших количествах. Замените манную кашу на более полезные каши: гречневую, овсяную, перловую, булгур, киноа. Обратите внимание на содержание глютена в продуктах. В случае наличия каких-либо вопросов или проблем со здоровьем, следует обратиться к врачу или диетологу.