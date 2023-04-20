Названо найшкідливішу кашу. Дізнайтесь, чому саме вона

Яка каша за шкідливістю на першому місці

Найшкідливішою з каш вважається кукурудзяна каша - саме її глікемічний індекс (ГІ) досягає 80%. Високий вміст глюкози в каші не тільки підвищує рівень цукру в крові, але й може позначитися на фігурі й спричинити різкий набір ваги.

При цьому у кукурудзяної каші є і свої переваги, вона зміцнює імунітет, насичує організм енергією і виводить холестерин.

Другою за своєю некорисністю називають манну кашу. Річ у тому, що в ній міститься в 3-4 рази менше вітамінів та мінералів, ніж в інших кашах. Також вона має велику кількість крохмалю та низьку кількість білка.

Замикає не дуже корисну трійку – рисова каша. Найшкідливішим видом рису вважається білий шліфований рис, тому що з нього під час обробки видаляються майже всі вітаміни. Саме тому лікарі рекомендують віддавати перевагу стравам із необробленого коричневого рису. Але в рисі є свої плюси - він безпечний для алергіків, і в ньому немає глютену.

Важливо пам'ятати, що корисність каші залежить не тільки від того, яка це крупа, а ще від того, на чому ми цю кашу варимо – воді чи молоці.

Яка каша найкорисніша

Ні для кого не секрет, що найкорисніша каша – це гречка. Найкраще варити її на воді. Це чудове джерело повільних вуглеводів. Також вона відмінно підійде діабетикам через низький глікемічний індекс.