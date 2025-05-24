Названо найшкідливіший зефір, який продають у магазинах: чим він небезпечний

Головна небезпека - в інгредієнтах

Найбільшу шкоду організму завдає зефір, у складі якого присутні трансжири, штучні барвники, ароматизатори та надлишок цукру. Всі ці компоненти не тільки псують фігуру, але й серйозно шкодять здоров’ю, провокуючи хронічні захворювання, проблеми з печінкою, серцем, судинами та погіршують роботу ендокринної системи.

Зокрема про небезпеку трансжирів у солодощах постійно говорять експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Вони пов'язують споживання продуктів із трансжирами зі збільшенням ризику серцево-судинних хвороб, ожиріння та діабету другого типу.

Як розпізнати небезпечний зефір у магазині

Щоб уберегти себе, слід уважно читати склад солодощів перед покупкою. Ось кілька основних ознак зефіру, який не варто купувати.

Зефір з яскравими кольорами

Природний зефір має білий, кремовий або блідо-рожевий відтінок. Яскраві кольори, такі як зелений, фіолетовий чи блакитний, свідчать про наявність штучних барвників, які можуть викликати алергічні реакції та інші негативні наслідки для здоров’я.

Зефір з довгим терміном зберігання

Натуральний зефір зазвичай має термін придатності до двох місяців. Якщо на упаковці вказано триваліший термін, це може свідчити про наявність консервантів, таких як цитрат натрію (E331), який може спричиняти підвищення тиску, алергії та інші проблеми зі здоров’ям.

Зефір з високим вмістом цукру

У 100 грамах зефіру може міститися до 68 грамів цукру. Такий високий вміст цукру може негативно впливати на мікрофлору кишківника, спричиняти стрибки рівня глюкози в крові та сприяти набору зайвої ваги.

Зефір з пальмовою олією та маргарином

Деякі виробники додають до зефіру пальмову олію або маргарин для покращення текстури та подовження терміну зберігання. Ці інгредієнти можуть містити трансжири, які підвищують рівень "поганого" холестерину та збільшують ризик серцево-судинних захворювань.

Загалом варто пам'ятати: якісний зефір не повинен мати довгий перелік компонентів. Оптимальний варіант - якщо у складі зазначені лише яблучне або фруктове пюре, білок яєць, агар-агар чи пектин, цукор та вода.

Який зефір варто вибирати?

Фахівці рекомендують надавати перевагу білому або злегка кремовому зефіру, без кольорових покриттів та ароматизаторів.

Найкориснішим є продукт, виготовлений на агар-агарі (натуральний замінник желатину з водоростей), а не на желатині. Такий зефір містить багато клітковини і навіть корисний для травлення.

За словами експертів, якісний зефір повинен бути м'яким, легко стискатися пальцями, але не прилипати до рук, не мати різкого запаху або смаку.

Якщо зефір яскравого кольору, має дуже насичений запах чи підозріло довгий термін зберігання (понад 3 місяці), краще його не брати.