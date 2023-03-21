Названо найпоширеніші помилки, через які паска не виходить

Паска пригорає

Якщо спекти паску в електричній духовці, то верх та низ може підгоріти. Основна помилка полягає в тому, що духовка недостатньо розігріта.

Необхідна температура - 170°С. Можна використовувати вершкове або топлене масло разом з пергаментом, це захистить паску від пригорання. Якщо ви знаєте, що у вашій духовці завжди підгоряє "верх", тоді температуру потрібно трохи знизити, а саму паску накрити пергаментним папером.

Тісто не піднімається

Найкраще, коли тісто готується в теплому приміщенні, а всі складові мають приблизно однакову температуру. Коли тісто стане підходити, його потрібно оберігати від будь-яких впливів. Легкий протяг, шум або навіть гучний сплеск можуть привести до того, що тісто "сяде".

Глазур

Часто білкова глазур на пасці може погано застигнути. Цього можна уникнути, якщо в процесі приготування домогтися того, щоб глазур була щільною і густою. Щоб глазур застигла добре, краще намазувати паску, поки вона ще гаряча.

Недостатньо вимішане тісто

Тісто для паски потребує тривалого вимішування. Якщо погано вимісити його, то випічка не буде повітряною. Також важливо ретельно просіяти борошно.

Забагато цукатів та родзинок

Якщо додати в тісто для пасок надто багато родзинок, то воно вийде важким і не підніметься. Зростає ймовірність того, що паска просто всередині не пропечеться.

Не дістається з форми

Ідеальний варіант - випікати в спеціальній формі, яка розбирається. Але можна обійтися і без неї, якщо застелити ємність папером для випічки і змастити маслом. Також важливо пам'ятати, що діставати паску з форми можна тільки після того, як все повністю охолоне.