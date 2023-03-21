Названы самые распространенные ошибки, из-за которых паска не получается

Паска пригорает

Если испечь паску в электрической духовке, то верх и низ может подгореть. Основная ошибка состоит в том, что духовка недостаточно разогрета.

Необходимая температура - 170°С. Можно использовать сливочное или топленое масло вместе с пергаментом, это защитит паску от пригорания. Если вы знаете, что в вашей духовке всегда подгорает "верх", тогда температуру нужно немного снизить, а сам кулич накрыть пергаментной бумагой.

Тесто не поднимается

Лучше всего, когда тесто готовится в теплом помещении, а все составляющие имеют примерно одинаковую температуру. Когда тесто станет подходить, его нужно оберегать от любых влияний. Легкий сквозняк, шум или даже громкий всплеск могут привести к тому, что тесто "сядет".

Глазурь н

Часто белковая глазурь на пасхе может плохо застыть. Этого можно избежать, если в процессе приготовления добиться того, чтобы глазурь была плотной и густой. Чтобы глазурь застыла хорошо, лучше намазывать паску, пока она еще горячая.

Недостаточно вымешанное тесто

Тесто для паски требует длительного вымешивания. Если плохо вымесить его, выпечка не будет воздушной. Также важно тщательно просеять муку.

Много цукатов и изюма

Если добавить в тесто для пасок слишком много изюма, то оно получится тяжелым и не поднимется. Растет вероятность того, что паска просто внутри не пропечется.

Не достается из формы

Идеальный вариант - выпекать в специальной форме, которая разбирается. Но можно обойтись и без нее, если застелить емкость бумагой для выпечки и смазать маслом. Также важно помнить, что доставать паску из формы можно только после того, как все полностью остынет.