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Названо найпопулярніші дитячі імена в Україні у 2022 році

Як українці називали новонароджених у 2022 році (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У 2022 році в Україні народилося приблизно 195 000 немовлят. Серед них 51,5% хлопчиків і 48,5% дівчаток. Новоспечені батьки вочевидь проявляли фантазію, вигадуючи імена для своїх дітей, адже цьогоріч в Україні з'явилися досить рідкісні та неординарні ймення.

Як українці називали своїх дітей у 2022 році - читайте нижче в матеріалі Styler.

Найпопулярніші дівчачі та хлопчачі імена

У другій половині року найпопулярнішими жіночими іменами стали Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Єва. До цього ж переліку увійшли притаманні саме українській культурі Соломія та Варвара.

Хлопчиків найчастіше називали Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.

Якими рідкісними іменами називали дітей

Проте у виборі імен батьки керувалися не лише переліком найпопулярніших, а й власною фантазією. Завдяки цьому на світ з'явилося не одне немовля з досить незвичайним іменем.

Так, наприклад, серед маленьких українок тепер є Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія та, звісно, Джавеліна.

А от хлопчики мають такі імена: Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Нікодим, Нектарій.

До речі, ім'я Джавеліна означає "дротик", а от Іскандер в перекладі з перської має значення "цар".

Чи впливає ім'я на долю дитини

На думку культуролога Євгена Савіська, українізовані імена воєнного періоду можуть мати небезпечні риси та позначитися на характері дитини.

"Фактично ім'я несе в собі інформацію про ймовірне майбутнє людини. Воно впливає на формування характеру, розвиток особистості.Тому якщо ім'я буде пов'язане з війною, то велика ймовірність, що дитина може обрати військову або правоохоронну спеціальність, або ж матиме войовничий характер", - каже він.

Астрологи радять, вибираючи ім'я новонародженому, прив'язуватися до дня ангела, що буде найближчими днями. Називаючи дитину на честь когось із рідних, батьки ніби підштовхують повторити долю, помилки цієї людини, відпрацювати її гріхи.

Раніше ми розповідали, коли та як вводити м'ясо в прикорм дитині.

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