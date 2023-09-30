Названо найпопулярніші банки в Україні: як оформити їхні картки

Що відомо

Так, за підсумками липня у рейтингу карткових емітентів на першому місці розмістився державний ПриватБанк, на другому - Monobank і на третьому - державний Ощадбанк.

"Вперше з моменту старту проекту, Monobank обігнав у статистиці емітентів, яку робить НБУ, за кількістю активних карток Ощад і став другим картковим банком у країні", - зазначив Олег Гороховський.

За даними у ПриватБанку на кінець липня було 49,273 млн карт (48,050 на початок року). Це 44,6% від їхньої загальної кількості в країні.

Кількість таких карт у Monobanky за підсумками липня досягла 16,254 млн (на початок року - 14,490 млн).

Як оформити платіжну картку ПриватБанку

За допомогою кредитної картки "Універсальна" можна користуватися як власними грошима, так і кредитними в будь-якій точці світу.

Миттєво відкрити віртуальну Digital картку можна в Приват24 (вебверсія, додаток). Це аналог фізичних карток, тільки без пластику.

Також можна замовити доставку пластикової картки через Приват24, а на наступний день після замовлення отримати її у відділенні "Нової Пошти" чи поштоматі.

Або ж можна звернутися до найближчого відділення ПриватБанку й оформити фізичну пластикову картку. Із собою потрібно мати ІПН та паспорт. Оформлення безкоштовне.

Як оформити картку Monobanky

Картку Monobanky відкрити дуже просто. Щоб отримати її, потрібно виконати всього кілька кроків:

сфотографувати через додаток ідентифікаційний код і паспорт

після перевірки документів у додатку буде зазначено, що ви можете забирати картку в будь-якій зручній для вас точці видачі

якщо оформлення віртуальної картки доступне, це буде зазначено у застосунку під час реєстрації. Якщо буде відкрита віртуальна картка, то можна буде замовити доставку пластикової картки за кордон

сфотографувати через додаток картку і вибрати для неї пін-код

тоді картка буде активна і нею можете користуватися. Якщо вам схвалений кредитний ліміт, то її навіть поповнювати не обов'язково

На все знадобиться 15-20 хвилин.