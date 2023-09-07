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Monobank починає доставку карток у 180 країн світу: як замовити

Четвер 07 вересня 2023 18:44
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Monobank починає доставку карток у 180 країн світу: як замовити Фото: Monobank починає доставку карток у 180 країн світу (kotcredit.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Monobank запускає міжнародну доставку фізичних карток. Наразі їх можуть отримати мешканці 180 країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Monobank Олега Гороховського у Facebook.

"Ми запускаємо міжнародну доставку фізичних карт mono у більш ніж 180 країн", - написав він.

За його словами, картки можуть отримати діючі клієнти Monobank або резиденти України.

Для того, щоб замовити доставку картки, необхідно оновити програму Monobank на смартфоні та вибрати в меню послугу "Оформлення фізичної картки".

Monobank

Нагадаємо, що Monobank - популярний віртуальний банк України. Він працює на ліцензії "Універсал банку".

Ще торік кількість користувачів Monobank перевищила 6 мільйонів людей.

Варто зауважити, що раніше у додатку Monobank зникла одна з функцій. Українці скаржаться, що тепер не можна запровадити дані лічильника за газ.

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