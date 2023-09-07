Monobank починає доставку карток у 180 країн світу: як замовити
Monobank запускає міжнародну доставку фізичних карток. Наразі їх можуть отримати мешканці 180 країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Monobank Олега Гороховського у Facebook.
"Ми запускаємо міжнародну доставку фізичних карт mono у більш ніж 180 країн", - написав він.
За його словами, картки можуть отримати діючі клієнти Monobank або резиденти України.
Для того, щоб замовити доставку картки, необхідно оновити програму Monobank на смартфоні та вибрати в меню послугу "Оформлення фізичної картки".
Monobank
Нагадаємо, що Monobank - популярний віртуальний банк України. Він працює на ліцензії "Універсал банку".
Ще торік кількість користувачів Monobank перевищила 6 мільйонів людей.
Варто зауважити, що раніше у додатку Monobank зникла одна з функцій. Українці скаржаться, що тепер не можна запровадити дані лічильника за газ.
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