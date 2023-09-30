Названы самые популярные банки в Украине: как оформить их карты

Украинский виртуальный банк Monobank в июле впервые вышел на второе место после ПриватБанка по количеству платежных карт. Он обошел даже государственный Ощадбанк.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост совладельца Monobankа Олега Гороховского в Telegram.
Так, по итогам июля в рейтинге карточных эмитентов на первом месте разместился государственный ПриватБанк, на втором - Monobank и на третьем - государственный Ощадбанк.
"Впервые с момента старта проекта Monobank обогнал в статистике эмитентов, которую делает НБУ, по количеству активных карт Ощад и стал вторым карточным банком в стране", - отметил Олег Гороховский.
По данным в ПриватБанке на конец июля было 49,273 млн. карт (48,050 на начало года). Это 44,6% от их общего количества в стране.
Количество таких карт у Monobanky по итогам июля достигло 16,254 млн (на начало года - 14,490 млн).
С помощью кредитной карты "Универсальная" можно пользоваться как своими деньгами, так и кредитными в любой точке мира.
Мгновенно открыть виртуальную Digital карту можно в Приват24 (вебверсия, приложение). Это аналог физических карточек, только без пластика.
Также можно сделать доставку пластиковой карты через Приват24, а на следующий день после заказа получить ее в отделении "Новой Почты" или почтамате.
Или можно обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка и оформить физическую пластиковую карточку. С собой нужно иметь ИНН и паспорт. Оформление бесплатное.
Карточку Monobankа открыть очень просто. Чтобы получить ее, нужно выполнить всего несколько шагов:
На все уйдет 15-20 минут.
Ранее мы сообщали, что Monobank начинает доставку карт в 180 стран мира.
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