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Названо найпопулярніші автомобільні номери в Україні

Фото: Які найпопулярніші номери в Україні (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні дуже популярна послуга замовлення платних номерів на автомобіль.

Які саме номери є популярними в Україні, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Міністерство МВС.

Що потрібно знати про авто номери в Україні

20% номерних знаків, виданий Головним сервісним центром цього року - це платні номери.

Найпопулярнішим номером є 7777 . На 6666 р. спостерігається, навпаки, - менший попит.

Як видають платні номери

Платні номери видають лише за бажанням водіїв. Також водії можуть обрати та попередньо забронювати комбінацію цифр із звичайних номерних знаків. Це коштуватиме 360 грн.

Також можна замовити індивідуальний номерний знак (наприклад, ваше ім'я, прізвище або окреме слово). Вартість такого номеру коштуватиме близько 1 тис. грн. Зауважте, що такий номерний знак не може мати більше 8 символів.

Скільки коштують платні номерні знаки в Україні

Вартість номерних знаків із певними цифровими комбінаціями для мопедів, причепів та мотоциклів становитиме 2000 гривень.

Для унікальних комбінацій номерних знаків, таких як 0001, 0007 та 7777, ціна встановлена на рівні 80 000 гривень.

Номери з однаковими цифрами (за винятком 6666 та 7777) коштуватимуть 50 000 гривень.

Комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 також коштуватимуть 50 000 гривень.

За номери, що складаються з послідовних пар однакових цифр, а також за послідовність 0123 та 1234 доведеться викласти 15 000 гривень.

Щодо номерів, що починаються з двох нулів, за умови, що наступні цифри не однакові - вони коштуватимуть 10 000 гривень.

 

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