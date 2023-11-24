Названы самые популярные автомобильные номера в Украине

Что нужно знать про авто номера в Украине

20% номерных знаков, выданный Главным сервисным центром в текущем году - это платные номера.

Самым популярным номером является 7777. На 6666 наблюдается, наоборот, - меньший спрос.

Как выдают платные номера

Платные номера выдают только по желанию водителей. Также водители могут выбрать и предварительно забронировать комбинацию цифр из обычных номерных знаков. Это обойдется в 360 грн.

Кроме того, можно заказать индивидуальный номерной знак (например, ваше имя, фамилию или отдельное слово). Стоимость такого номера будет стоить около 1 тыс. грн. Обратите внимание, что такой номерной знак не может иметь более 8 символов.

Сколько стоят платные номерные знаки в Украине

Стоимость номерных знаков с определенными цифровыми комбинациями для мопедов, прицепов и мотоциклов составит 2000 гривен.

Для уникальных комбинаций номерных знаков, таких как 0001, 0007 и 7777, цена установлена на уровне 80 000 гривен.

Номера с одинаковыми цифрами (за исключением 6666 и 7777) будут стоить 50 000 гривен.

Комбинации от 0002 до 0005, 0008, 0009 также обойдутся в 50 000 гривен.

За номера, состоящие из последовательных пар одинаковых цифр, а также за последовательность 0123 и 1234, придется выложить 15 000 гривен.

Относительно номеров, начинающихся с двух нулей, при условии, что следующие цифры не одинаковые - то они будут стоить 10 000 гривен.