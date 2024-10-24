Названо найкращу вечерю для чоловіків 50+

Фото: Що краще їсти чоловікам післ 50 років на вечерю

Чоловікам віком 50+ важливо дотримуватися здорового харчування, особливо під час вечері, оскільки це може впливати на якість сну, загальний стан здоров'я та ризик розвитку хронічних захворювань.

Що саме обирати чоловікам на вечерю для здорового організму - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що їсти чоловікам 50+ на вечерю Пам'ятайте, що вечеря повинна бути збалансованою, щоб забезпечити організм необхідними поживними речовинами без перевантаження шлунково-кишкового тракту. Ось кілька рекомендацій щодо здорової вечері для чоловіків 50+: 1. Білки для підтримки м'язів Білки важливі для підтримання м'язової маси, яка може зменшуватися з віком: Пісне м'ясо (курка, індичка, нежирна яловичина): джерела білка, які допомагають зберегти м'язи.

(курка, індичка, нежирна яловичина): джерела білка, які допомагають зберегти м'язи. Риба (лосось, тунець, тріска): багаті на омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров'я серця і зменшують запалення.

(лосось, тунець, тріска): багаті на омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров'я серця і зменшують запалення. Бобові (чечевиця, квасоля, горох): відмінні джерела рослинного білка і клітковини, які корисні для травлення. 2. Цільнозернові продукти для енергії та травлення Складні вуглеводи забезпечують тривале джерело енергії та підтримують нормальну роботу травної системи: Цільнозерновий хліб або макарони : містять більше клітковини та вітамінів у порівнянні з білими продуктами.

: містять більше клітковини та вітамінів у порівнянні з білими продуктами. Кіноа, гречка або коричневий рис: ці крупи багаті на клітковину, білок і мікроелементи, що сприяють здоров'ю серця. 3. Овочі для вітамінів і антиоксидантів Овочі є важливими для отримання вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які зміцнюють імунну систему: Зелені овочі (броколі, шпинат, руккола): багаті на вітаміни A, C, K і фолат, важливі для здоров'я кісток і імунної системи.

(броколі, шпинат, руккола): багаті на вітаміни A, C, K і фолат, важливі для здоров'я кісток і імунної системи. Яскраві овочі (морква, перець, помідори): містять антиоксиданти, які допомагають захистити організм від хронічних захворювань.

(морква, перець, помідори): містять антиоксиданти, які допомагають захистити організм від хронічних захворювань. Капуста та цвітна капуста: містять речовини, що можуть допомогти у зниженні ризику раку. 4. Здорові жири для підтримки серцевого здоров'я Корисні жири є важливими для зниження ризику серцево-судинних захворювань: Авокадо : містить мононенасичені жири, які корисні для серця.

: містить мононенасичені жири, які корисні для серця. Горіхи (мигдаль, волоські, фундук): багаті на омега-3 жирні кислоти, вітамін E і антиоксиданти.

(мигдаль, волоські, фундук): багаті на омега-3 жирні кислоти, вітамін E і антиоксиданти. Оливкова олія: корисна для серця, її можна використовувати для заправки салатів або для приготування страв. 5. Напої Вода : важливо підтримувати належний рівень гідратації, особливо під час вечері.

: важливо підтримувати належний рівень гідратації, особливо під час вечері. Трав'яні чаї (ромашковий, м'ятний): можуть допомогти заспокоїти травну систему перед сном. Запечена риба з овочами - ідеальна вечеря для чоловіків (фото: freepik.com) Приклад здорової вечері для чоловіків 50+: Основна страва : філе запеченого лосося з лимоном і пряними травами, подане з кіноа та запеченими овочами (броколі, морква, перець).

: філе запеченого лосося з лимоном і пряними травами, подане з кіноа та запеченими овочами (броколі, морква, перець). Салат : зелений салат з руколи, авокадо, помідорів черрі, оливкової олії та бальзамічного оцту.

: зелений салат з руколи, авокадо, помідорів черрі, оливкової олії та бальзамічного оцту. Напій: склянка води або чашка трав'яного чаю.