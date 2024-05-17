Названо найкращу кімнатну рослину, яка очистить повітря та подарує здоров'я

Яку рослину посадити вдома, аби повітря було чистим

Так, справжнім "рятівником" виявилася дуже популярна квітка, яку багато хто недооцінює. Ця рослина ідеально підійде для квартир та будинків, в яких потрібно очистити повітря.

За словами співзасновник платформи дизайну інтер'єра Даніеля Уфланда, йдеться про спатифілум, інша назва якого - "Жіноче щастя". Ця квітка не тільки створить позитивну атмосферу й стане "фільтром" для повітря, а ще й прикрасить оселю.

"Приголомшливі білі квіти не лише додають нотку елегантності будь-якій кімнаті, але й допомагають покращити якість повітря в приміщенні", - заявив експерт.

"Його каскадне листя ефективно видаляє шкідливі токсини, такі як формальдегід та окис вуглецю з повітря, забезпечуючи більш здорові умови", - додав він.

Яку квітку поставити у спальні (ілюстрація: pixabay.com)

Спатифілум - основні правила догляду

Для того, аби ця квітка росла та тішила вас своєю красою, врахуйте декілька основних моментів. Серед них такі важливі нюанси: