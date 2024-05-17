Названо найкращу кімнатну рослину, яка очистить повітря та подарує здоров'я
Кімнатних рослин існує чимало, але не всі вони здатні очистити повітря та подарувати здоров'я. Втім, існує вазон, який не дуже вибагливий, а ще красивий й корисний.
Яку рослину поставити у спальні чи залі, а також як за нею доглядати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Daily Express, сайт "Флорен".
Яку рослину посадити вдома, аби повітря було чистим
Так, справжнім "рятівником" виявилася дуже популярна квітка, яку багато хто недооцінює. Ця рослина ідеально підійде для квартир та будинків, в яких потрібно очистити повітря.
За словами співзасновник платформи дизайну інтер'єра Даніеля Уфланда, йдеться про спатифілум, інша назва якого - "Жіноче щастя". Ця квітка не тільки створить позитивну атмосферу й стане "фільтром" для повітря, а ще й прикрасить оселю.
"Приголомшливі білі квіти не лише додають нотку елегантності будь-якій кімнаті, але й допомагають покращити якість повітря в приміщенні", - заявив експерт.
"Його каскадне листя ефективно видаляє шкідливі токсини, такі як формальдегід та окис вуглецю з повітря, забезпечуючи більш здорові умови", - додав він.
Яку квітку поставити у спальні (ілюстрація: pixabay.com)
Спатифілум - основні правила догляду
Для того, аби ця квітка росла та тішила вас своєю красою, врахуйте декілька основних моментів. Серед них такі важливі нюанси:
- полив - спатифілум любить чисту та пом'якшену воду, краще талу або дощову. Рослину заборонено заливати, адже коріння швидко починає загнивати. А тому поливайте квітку тоді, коли побачите сухий верхній шар ґрунту
- підгодівля - спатифілум потрібно удобрювати двічі на місяць на початку, а потім, коли рослина стане "дорослою", час від часу додавайте мінеральні суміші
- мікроклімат - у спекотну пору року потрібно зволожувати листя рослини теплою водою, а взимку обприскуйте її тричі на тиждень, не ставте вазон біля відкритих вікон, аби не було протягів
- розташування - обирайте місце, де рослина не буде стояти у пітьмі, але не під прямими сонячними променями, це її вб'є.
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