ua en ru
Пт, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Названо лучшее комнатное растение, которое очистит воздух и подарит здоровье

Пятница 17 мая 2024 18:02
UA EN RU
Названо лучшее комнатное растение, которое очистит воздух и подарит здоровье Какое растение купить в квартиру (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Комнатных растений существует немало, но не все они способны очистить воздух и подарить здоровье. Впрочем, существует вазон, который не очень привередлив, а еще красивый и приносит пользу.

Какое растение поставить в спальне или зале, а также как за ним ухаживать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Daily Express, сайт "Флорен".

Какое растение посадить дома, чтобы воздух был чистым

Да, настоящим "спасителем" оказался очень популярный цветок, который многие недооценивают. Это растение идеально подойдет для квартир и домов, где нужно очистить воздух.

По словам соучредителя платформы дизайна интерьера Даниэля Уфланда, речь идет о спатифиллуме, другое название которого - "Женское счастье". Этот цветок не только создаст позитивную атмосферу и станет "фильтром" для воздуха, но еще и украсит дом.

"Потрясающие белые цветы не только придают нотку элегантности любой комнате, но и помогают улучшить качество воздуха в помещении", - заявил эксперт.

"Его каскадные листья эффективно удаляют вредные токсины, такие как формальдегид и окись углерода из воздуха, обеспечивая более здоровые условия", - добавил он.

"Женское счастье" никогда не перестанет цвести, если вы поставите цветок в это место.Какой цветок поставить в спальне (иллюстрация: pixabay.com)

Спатифиллум - основные правила ухода

Для того чтобы этот цветок рос и радовал вас своей красотой, учитывайте несколько основных моментов. Среди них такие важные нюансы:

  • полив - спатифиллум любит чистую и смягченную воду, лучше талую или дождевую. Растение запрещено заливать, ведь корни быстро начинают гнить. Поэтому поливайте цветок тогда, когда увидите сухой верхний слой почвы
  • подкормка - спатифиллум нужно удобрять дважды в месяц в начале, а затем, когда растение станет "взрослым", время от времени добавляйте минеральные смеси
  • микроклимат - в жаркое время года нужно увлажнять листья растения теплой водой, а зимой опрыскивайте его трижды в неделю, не ставьте вазон у открытых окон, чтобы не было сквозняков
  • расположение - выбирайте место, где растение не будет стоять в темноте, но не под прямыми солнечными лучами, это его убьет.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие номера квартир притягивают счастье и богатство.

Кроме этого, на днях стало известно, почему не цветут пионы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы Цветок
NEWS
В Украине запускают приложение для военнообязанных Резерв+: как оно работает
В Украине запускают приложение для военнообязанных Резерв+: как оно работает