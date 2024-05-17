Названо лучшее комнатное растение, которое очистит воздух и подарит здоровье
Комнатных растений существует немало, но не все они способны очистить воздух и подарить здоровье. Впрочем, существует вазон, который не очень привередлив, а еще красивый и приносит пользу.
Какое растение поставить в спальне или зале, а также как за ним ухаживать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Daily Express, сайт "Флорен".
Какое растение посадить дома, чтобы воздух был чистым
Да, настоящим "спасителем" оказался очень популярный цветок, который многие недооценивают. Это растение идеально подойдет для квартир и домов, где нужно очистить воздух.
По словам соучредителя платформы дизайна интерьера Даниэля Уфланда, речь идет о спатифиллуме, другое название которого - "Женское счастье". Этот цветок не только создаст позитивную атмосферу и станет "фильтром" для воздуха, но еще и украсит дом.
"Потрясающие белые цветы не только придают нотку элегантности любой комнате, но и помогают улучшить качество воздуха в помещении", - заявил эксперт.
"Его каскадные листья эффективно удаляют вредные токсины, такие как формальдегид и окись углерода из воздуха, обеспечивая более здоровые условия", - добавил он.
Какой цветок поставить в спальне (иллюстрация: pixabay.com)
Спатифиллум - основные правила ухода
Для того чтобы этот цветок рос и радовал вас своей красотой, учитывайте несколько основных моментов. Среди них такие важные нюансы:
- полив - спатифиллум любит чистую и смягченную воду, лучше талую или дождевую. Растение запрещено заливать, ведь корни быстро начинают гнить. Поэтому поливайте цветок тогда, когда увидите сухой верхний слой почвы
- подкормка - спатифиллум нужно удобрять дважды в месяц в начале, а затем, когда растение станет "взрослым", время от времени добавляйте минеральные смеси
- микроклимат - в жаркое время года нужно увлажнять листья растения теплой водой, а зимой опрыскивайте его трижды в неделю, не ставьте вазон у открытых окон, чтобы не было сквозняков
- расположение - выбирайте место, где растение не будет стоять в темноте, но не под прямыми солнечными лучами, это его убьет.
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