Названо лучшее комнатное растение, которое очистит воздух и подарит здоровье

Комнатных растений существует немало, но не все они способны очистить воздух и подарить здоровье. Впрочем, существует вазон, который не очень привередлив, а еще красивый и приносит пользу.

Какое растение поставить в спальне или зале, а также как за ним ухаживать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какое растение посадить дома, чтобы воздух был чистым

Да, настоящим "спасителем" оказался очень популярный цветок, который многие недооценивают. Это растение идеально подойдет для квартир и домов, где нужно очистить воздух.

По словам соучредителя платформы дизайна интерьера Даниэля Уфланда, речь идет о спатифиллуме, другое название которого - "Женское счастье". Этот цветок не только создаст позитивную атмосферу и станет "фильтром" для воздуха, но еще и украсит дом.

"Потрясающие белые цветы не только придают нотку элегантности любой комнате, но и помогают улучшить качество воздуха в помещении", - заявил эксперт.

"Его каскадные листья эффективно удаляют вредные токсины, такие как формальдегид и окись углерода из воздуха, обеспечивая более здоровые условия", - добавил он.

Какой цветок поставить в спальне (иллюстрация: pixabay.com)

Спатифиллум - основные правила ухода

Для того чтобы этот цветок рос и радовал вас своей красотой, учитывайте несколько основных моментов. Среди них такие важные нюансы: