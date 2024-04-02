Названо найкращу гру всіх часів, за яку проголосували геймери: переможець вас здивує

Ігровий журнал Game Informer провів широке голосування для визначення найкращої гри в історії. Організатори цього унікального дослідження зазначили, що в ігровій індустрії існує безліч продуктів, які важко порівнювати між собою, проте саме це робить змагання більш цікавим.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський щомісячний журнал про комп'ютерні ігри Game Informer.
Основою для нового голосування стали результати опитування 2018 року, а також думка співробітників журналу, експертів галузі та критиків. З сотень ігор було відібрано лише 64 найменування, які склали турнірну сітку для змагань за системою "на вибування". Понад 200 тисяч читачів видання взяли участь у голосуванні.
Вже на початковому етапі сталися несподіванки. Наприклад, користувачі були здивовані відсутністю серед 64 претендентів оригінальних Deus Ex, Max Payne і Ori.
За підсумками безлічі протистоянь найвизначнішою грою всіх часів було визнано The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 року. У фіналі вона змагалася з The Elder Scrolls V: Skyrim і здобула більше голосів. У ході змагання переможниця обійшла на різних етапах турніру такі ігри, як Call of Duty 4: Modern Warfare, GTA V, God of War (2018), Baldur's Gate 3 та Red Dead Redemption II.
Друге місце посів Skyrim, який на шляху до фіналу обійшов Destiny 2, Fallout 3, Final Fantasy VII, Elden Ring та The Last of Us. На деяких етапах розриви у голосах були мінімальними, незважаючи на участь тисяч тих, хто проголосував.
Цікаво, що у голосуванні 2018 року переможцем став "Відьмак 3". The Last of Us посіла друге місце, а нинішній переможець The Legend of Zelda Ocarina of Time був на третьому місці.
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